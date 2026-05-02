आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी? पूरी तरह हो चुके हैं फिट! जानें क्या है ताजा अपडेट

Will MS Dhoni Play Today Against Mi: आईपीएल 2026 का आधा सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सीजन का पहला मैच कब खेलेंगे? आज सीजन का 44वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मैच से पहले फैंस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आज धोनी 2026 सीजन का पहला खेलेंगे या नहीं?

बता दें कि मौजूदा सीजन के शुरुआत के दिन यानी 28 मार्च को चेन्नई ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया था कि माही सीजन के शुरुआती 2 हफ्तों तक बाहर हो सकते हैं. लेकिन अब एक महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और धोनी की वापसी नहीं हुई है. तो आइए जानते हैं कि उनके आज उनके खेलने को लेकर क्या ताजा जानकारी क्या है.

बैटिंग कोच ने दिया अपडेट

चेन्नई के बैटिंग कोच माइकल हसी ने धोनी की फिटनेस को लेकर ताजा अपडेट दिया है. मुंबई के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसी ने बताया कि धोनी बैटिंग और विकेटकीपिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन रनिंग को लेकर समस्या अब भी बरकरार है.

हसी ने कहा कि धोनी तेजी से रिकवर हो रहे हैं और वापसी के बहुत करीब हैं. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या मुंबई के खिलाफ धोनी खेलेंगे या नहीं. आगे हसी ने कहा कि धोनी धीरे-धीरे फुल फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं.

बैटिंग और विकेटकीपिंग के लिए तैयार, रनिंग को लेकर है समस्या

हसी ने आगे बताया कि फिलहाल माही अपनी रनिंग को लेकर काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है. बाकी वह बैटिंग और विकेटकीपिंग के लिए पूरी तरह से फिट हैं. हसी ने आगे बताया कि धोनी जब ही वापसी करेंगे जब वो खुद को पूरी तरह से फिट महसूस करेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि धोनी की वापसी कब होती है.

सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन

अब तक सीजन में चेन्नई ने 8 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 3 में जीत दर्ज की है. बाकी के 5 मैचों में हार का सामना किया है. टीम प्वाइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर मौजूद है.

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