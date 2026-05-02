Supreme Court Hearing: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अलग आदेश देने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया.

यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें AITC की अपील खारिज कर दी गई थी. पार्टी ने वोट काउंटिंग में केवल केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने मामले की सुनवाई की. AITC की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

सिब्बल का तर्क- सर्क्युलर की जानकारी देर से मिली

कपिल सिब्बल ने कहा, “13 अप्रैल का सर्क्युलर है, लेकिन हमें 29 को इसकी जानकारी मिली.” उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि चुनाव आयोग को हर सीट पर गड़बड़ी की आशंका लगती है और आयोग इस तरह मनमानी नहीं कर सकता. सिब्बल ने कोर्ट में सर्क्युलर पढ़कर भी सुनाया.

कोर्ट के सवाल- कर्मचारियों के स्रोत से फर्क नहीं

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी पर नियंत्रण होता है, ऐसे में यह फर्क नहीं पड़ता कि वह केंद्र के हैं या राज्य के. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर काउंटिंग सेंटर में पार्टी के एजेंट भी मौजूद रहेंगे. जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह केंद्र या राज्य के अधिकारियों में से काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट चुने, इसके लिए आयोग को गलत नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि सर्क्युलर में यह नहीं लिखा है कि सिर्फ केंद्र के कर्मचारी ही होंगे, लेकिन अगर ऐसा लिखा भी होता, तब भी इसे गलत नहीं कहा जा सकता.

‘केंद्रीय टैग से ज्यादा फर्क नहीं’

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि किसी काउंटिंग अधिकारी को “केंद्र सरकार का नामित” बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे फैसले चुनाव आयोग की संतुष्टि पर आधारित होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान पार्टी द्वारा नियुक्त एजेंट भी मौजूद रहते हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में एक माइक्रो-ऑब्जर्वर भी होता है, जो केंद्र सरकार का अधिकारी होता है, इसके अलावा काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट भी रहते हैं. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि एक श्रेणी के अधिकारी केंद्र सरकार के हैं, नोटिफिकेशन को नियमों के खिलाफ ठहराना मुश्किल होगा. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी काउंटिंग कर्मी आखिरकार सरकारी कर्मचारी ही होते हैं.

सिब्बल का जवाब- राज्य कर्मचारियों की अनदेखी मुद्दा

इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि सर्क्युलर में प्रावधान होने के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता का रुख विरोधाभासी है, क्योंकि वह एक तरफ सर्क्युलर को चुनौती दे रहा है और दूसरी तरफ उसी को लागू करने की मांग भी कर रहा है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने ही सर्क्युलर के अनुसार काम करना चाहिए और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नियुक्त करना चाहिए.

चुनाव आयोग का जवाब- नियमों के तहत हो रही प्रक्रिया

चुनाव आयोग की ओर से वकील डी.एस. नायडू ने कहा कि AITC की आशंका गलत है और आयोग पूरी तरह नियमों के मुताबिक काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर, जो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, वह राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है.

चुनाव आयोग का आश्वासन

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि 13 अप्रैल के सर्क्युलर का पूरी तरह पालन किया जाएगा, जिसमें AITC के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का प्रावधान भी शामिल है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोई अलग आदेश पास नहीं करेगा, सिर्फ चुनाव आयोग के वकील के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है कि सर्क्युलर लागू किया जाएगा.

याचिका में चुनौती, लेकिन सुनवाई में पालन की मांग

हालांकि AITC ने अपनी याचिका में इस सर्क्युलर को चुनौती दी थी, लेकिन आज की सुनवाई में उसने सिर्फ इस सर्क्युलर के सख्ती से पालन की मांग की. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस स्पेशल लीव पिटीशन में अब किसी और आदेश की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील डी.एस. नायडू के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि चुनाव आयोग का सर्क्युलर पूरी तरह लागू किया जाएगा.