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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 710 KM रेंज, इस EV को आते ही मिल गए 60 हजार से ज्यादा ऑर्डर, जानें कीमत

सिंगल चार्ज में 710 KM रेंज, इस EV को आते ही मिल गए 60 हजार से ज्यादा ऑर्डर, जानें कीमत

BYD Song Ultra EV: कीमत के मामले में यह कार काफी किफायती है. चीन में इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,51,900 युआन रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 21 लाख रुपये के आसपास है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 02 May 2026 01:24 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पॉल्यूशन से बचने के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. इसी बीच चीन की बड़ी ऑटो कंपनी BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Song Ultra EV लॉन्च की है, जिसने मार्केट में आते ही जबरदस्त हलचल मचा दी है. यह कार अपनी रेंज, फीचर्स और चार्जिंग स्पीड के चलते लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है.

इस नई BYD इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च के सिर्फ एक महीने के अंदर ही 60,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में बुकिंग दिखाती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार और तेजी से बढ़ने वाला है. कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर यह करीब 710 किलोमीटर तक चल सकती है, जो आज की कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों से काफी ज्यादा है.

कार की टेक्नोलॉजी और फीचर्स

इसका मतलब यह है कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी यह कार एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह बहुत कम समय में लगभग पूरी तरह चार्ज हो जाती है. बताया जा रहा है कि यह कार करीब 9 मिनट में ही 97% तक चार्ज हो सकती है, जो इसे और भी खास बनाता है.

यह एक बड़ी और प्रीमियम SUV है. इसका लुक काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है और इसमें अंदर बैठने वालों के लिए अच्छा स्पेस भी मिलता है. इसकी लंबाई लगभग 4850 मिमी, चौड़ाई 1910 मिमी और ऊंचाई 1670 मिमी है, जिससे यह रोड पर काफी दमदार और आकर्षक दिखती है. इस तरह का डिजाइन इसे फैमिली यूज और लंबी यात्रा दोनों के लिए आरामदायक बनाता है.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

कीमत के मामले में भी यह कार काफी किफायती है. चीन में इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,51,900 युआन रखी गई है, जो भारतीय करेंसी लगभग 21 लाख रुपये के आसपास बैठती है. इस कीमत में लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और मॉडर्न फीचर्स मिलना इसे और भी आकर्षक बनाता है. यही वजह है कि लॉन्च के बाद से ही इस कार की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. 

BYD की यह नई इलेक्ट्रिक कार उन लोगों के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है जो कम खर्च में लंबी दूरी चलने वाली, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ी चाहते हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह साफ दिखाती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारें आम लोगों की पहली पसंद बन सकती हैं.

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Published at : 02 May 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
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