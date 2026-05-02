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हिंदी न्यूज़ऑटोलग्जरी का नया लेवल: Range Rover SV Ultra लॉन्च, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स से है लैस

लग्जरी का नया लेवल: Range Rover SV Ultra लॉन्च, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स से है लैस

लैंड रोवर ने अपनी नई Range Rover SV Ultra SUV को लॉन्च कर दिया है, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है. आइए इसके दमदार फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 May 2026 03:24 PM (IST)
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लैंड रोवर ने अपनी नई Range Rover SV Ultra पेश की है, जो बेहद लग्जरी SUV है. बाहर से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अंदर का केबिन काफी खास बनाया गया है. इंटीरियर में ऑर्किड व्हाइट और सिंडर ग्रे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार बहुत सुंदर लगती है. गियर लीवर और सेंटर कंसोल पर सफेद सिरेमिक फिनिश दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है. डैशबोर्ड और दरवाजों पर पाम वुड लगाया गया है, जिससे कार के अंदर रॉयल फील आता है. इसमें एंबिएंट लाइटिंग भी है, जिसे आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं. सीटों पर मोजेक डिजाइन दिया गया है, जो इसे और खास बनाता है.

डिस्प्ले और कनेक्टिविटी के एडवांस फीचर्स

Range Rover SV Ultra में आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 13.1 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जिससे कार के ज्यादातर फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके साथ ही 13.7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है, जो ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ तरीके से दिखाता है. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी 13.1 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिससे उनका सफर और आरामदायक बनता है. इसमें हेड्स-अप डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे ड्राइवर को जरूरी जानकारी सामने ही दिखाई देती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ और वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इन सब सुविधाओं से यह कार पूरी तरह से स्मार्ट बन जाती है.

नया साउंड सिस्टम 

दरअसल, इस SUV की सबसे खास बात इसका नया साउंड सिस्टम है. इसमें 21 पतले स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो अलग-अलग जगहों पर फिट किए गए हैं, जैसे सीट के हेडरेस्ट और केबिन के अन्य हिस्सों में. यह सिस्टम सिर्फ आवाज नहीं देता, बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस भी देता है. इसमें बॉडी एंड सोल सीट और सेंसरी फ्लोर टेक्नोलॉजी दी गई है. इसका मतलब है कि सीट और फर्श में ऐसे सिस्टम लगे हैं जो आवाज को हल्के कंपन में बदल देते हैं. इससे म्यूजिक सुनते समय ऐसा लगता है जैसे आप उस माहौल का हिस्सा हों. यह फीचर इस कार को बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है और सफर को और भी मजेदार बनाता है.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

Range Rover SV Ultra में 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो काफी ताकतवर है. यह इंजन 537 हॉर्सपावर और 750Nm टॉर्क पैदा करता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है. यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे हर तरह की सड़क पर बेहतर पकड़ मिलती है. कंपनी के अनुसार, यह कार सिर्फ 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 261 किमी प्रति घंटा है, जो इसे एक बेहद तेज और दमदार SUV बनाती है.

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Published at : 02 May 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Luxury Car Land Rover SUV Range Rover SV Ultra SV Ultra Features V8 Engine SUV
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