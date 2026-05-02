पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वैसे-वैसे तृणमूल कांग्रेस का समर्थन और मनोबल कम होता गया. उन्होंने कहा कि जब चुनाव बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ, तो तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई. उनके मुताबिक, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पार्टी का संतुलन भी बिगड़ता दिखा और अब वे चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं.

सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हर बार उन्हें राहत नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि आज भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, जबकि राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा जताया जाता है. आईपैक से जुड़े छापेमारी के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छापे के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं, जिससे यह सवाल उठता है कि उन्हें अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है.

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ममता बनर्जी पर जनता का भरोसा कम-सुधांशु त्रिवेदी

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि ममता बनर्जी पर जनता का भरोसा कम हो गया है. उनके मुताबिक, डर और हिंसा के सहारे सत्ता बनाए रखने की कोशिश अब कमजोर पड़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं में आस्था नहीं दिखती, जिससे राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े होते हैं. बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों मतदान हुए थे. इसका नतीजा 4 मई सोमवार को जारी किए जाएंगे.

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