हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...

बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...

सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हर बार उन्हें राहत नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि आज भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 May 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वैसे-वैसे तृणमूल कांग्रेस का समर्थन और मनोबल कम होता गया. उन्होंने कहा कि जब चुनाव बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ, तो तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई. उनके मुताबिक, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पार्टी का संतुलन भी बिगड़ता दिखा और अब वे चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं.

सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हर बार उन्हें राहत नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि आज भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, जबकि राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा जताया जाता है. आईपैक से जुड़े छापेमारी के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छापे के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं, जिससे यह सवाल उठता है कि उन्हें अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है.

ये भी पढ़ें: UAE से पकड़कर भगोड़े आलोक कुमार उर्फ यशपाल सिंह को CBI वापस लाई भारत, हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार

ममता बनर्जी पर जनता का भरोसा कम-सुधांशु त्रिवेदी

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि ममता बनर्जी पर जनता का भरोसा कम हो गया है. उनके मुताबिक, डर और हिंसा के सहारे सत्ता बनाए रखने की कोशिश अब कमजोर पड़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं में आस्था नहीं दिखती, जिससे राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े होते हैं. बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों मतदान हुए थे. इसका नतीजा 4 मई सोमवार को जारी किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'यह चुनाव आयोग का अधिकार', केंद्रीय कर्मचारियों की काउंटिंग ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका | 5 बड़ी बातें

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 02 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
TMC Vs BJP MAMATA BANERJEE SUDHANSHU TRIVEDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में EVM स्ट्रांगरूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत पर एक्शन
LIVE: बंगाल में EVM स्ट्रांगरूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत पर एक्शन
चुनाव 2026
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग, शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान, EVM में छेड़छाड़ के लगे थे आरोप
बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग, शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान, EVM में छेड़छाड़ के लगे थे आरोप
चुनाव 2026
काउंटिंग से पहले आर-पार: सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, मतगणना में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का मामला
TMC की अर्जी पर SC में होगी सुनवाई, मतगणना में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का मामला
चुनाव 2026
'कम से कम 10 बार खोला गया', काउंटिंग से पहले बंगाल में स्ट्रांगरूम खोलने पर सियासी बवाल; बीजेपी ने भी लगाए आरोप
'कम से कम 10 बार खोला गया', टीएमसी धरना के बाद BJP का स्ट्रॉन्ग रुम को लेकर बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में लिखा- 'ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही...'
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में की तारीफ
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
Kailash Mansarovar Yatra: जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन
जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget