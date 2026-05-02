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हिंदी न्यूज़ऑटो45 डिग्री की इस गर्मी में आप कर रहे ये बड़ी गलतियां, इंजन सड़कर बन जाएगा कबाड़

45 डिग्री की इस गर्मी में आप कर रहे ये बड़ी गलतियां, इंजन सड़कर बन जाएगा कबाड़

Car Maintenance Tips: कई लोग बिना जानकारी के छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उनकी लाखों की गाड़ी का इंजन समय से पहले ही जवाब दे देता है. ऐसे में कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करने चाहिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 02 May 2026 01:00 PM (IST)
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भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आपकी गाड़ी का इंजन भी बुरी तरह प्रभावित होता है. तेज धूप में खड़ी कार अंदर से तंदूर जैसी गर्म हो जाती है और ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो इंजन धीरे-धीरे खराब होने लगता है.

कई लोग बिना जानकारी के छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उनकी लाखों की गाड़ी का इंजन समय से पहले ही जवाब दे देता है. इसलिए जरूरी है कि आप कुछ आसान बातों को समझें और उन्हें डेली रूटीन में अपनाएं, ताकि आपकी गाड़ी सेफ और स्मूद चलती रहे.

AC को लेकर ये गलती न करें

सबसे पहली और आम गलती है गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत AC चालू कर देना .जब कार धूप में खड़ी रहती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म हवा भर जाती है. ऐसे में जैसे ही आप AC ऑन करते हैं, इंजन पर अचानक बहुत ज्यादा लोड पड़ता है. इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और उसकी उम्र कम हो सकती है. सही तरीका यह है कि पहले कार के दरवाजे या खिड़कियां खोलकर अंदर की गर्म हवा बाहर निकालें. फिर गाड़ी स्टार्ट करें और 30 सेकंड से 1 मिनट बाद AC चालू करें, इससे इंजन पर कम दबाव पड़ेगा.

बिना वॉर्म-अप दिए गाड़ी चलाना

दूसरी गलती इंजन को बिना वॉर्म-अप दिए गाड़ी चलाना है. बहुत से लोग जल्दी में होते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर दबाकर निकल जाते हैं लेकिन इंजन ऑयल को सभी पार्ट्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों न हो. अगर आप तुरंत तेज चलाते हैं तो इंजन के पार्ट्स सूखे ही काम करने लगते हैं, जिससे घिसाव बढ़ता है. इसलिए हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक उसे आइडल चलने दें, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं.

कूलेंट की जगह सादा पानी डालना

तीसरी बड़ी गलती कूलेंट की जगह सादा पानी डालना है. कई लोग सोचते हैं कि पानी से भी इंजन ठंडा हो जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. सादा पानी जल्दी उबलकर भाप बन जाता है और लंबे समय में इंजन के अंदर जंग भी पैदा कर सकता है. वहीं, अच्छा कूलेंट इंजन का तापमान कंट्रोल में रखता है और उसे ओवरहीट होने से बचाता है. इसलिए हमेशा कंपनी की ओर से बताए गए कूलेंट का ही इस्तेमाल करें.

टायर प्रेशर को नजरअंदाज करना

चौथी गलती टायर प्रेशर को नजरअंदाज करना है. गर्मियों में सड़क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जिससे टायर के अंदर की हवा फैलती है. अगर टायर में पहले से ही ज्यादा हवा भरी हो तो उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है. टायर फटना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि इससे गाड़ी पर भी असर पड़ता है. इसलिए गर्मियों में हमेशा टायर प्रेशर कंपनी के बताए लेवल पर या उससे थोड़ा कम रखें और समय-समय पर चेक करते रहें.

खराब इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाना 

पांचवीं गलती पुराने और खराब हो चुके इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाना है. इंजन ऑयल का काम इंजन के पार्ट्स को चिकना रखना होता है और उन्हें घिसने से बचान है. लेकिन जब ऑयल पुराना हो जाता है तो वह काला और गाढ़ा हो जाता है और अपनी क्षमता खो देता है. गर्मी में यह समस्या और बढ़ जाती है. खराब ऑयल की वजह से इंजन के पार्ट्स जाम हो सकते हैं और इंजन सीज भी हो सकता है. इसलिए समय पर ऑयल बदलवाना बहुत जरूरी है.

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Published at : 02 May 2026 01:00 PM (IST)
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