50000 सैलरी होने पर Defender से कितने दिन जा सकते हैं ऑफिस, जानें कितना है माइलेज?

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आज के समय में लग्जरी कारें खरीदना हर किसी का सपना होता है. कई लोग चाहते हैं कि उनके पास ऐसी कार हो, जो उनके स्टाइल, पावर और स्टेटस सिंबल को दिखाए. ऐसी ही एक पॉपुलर लग्जरी कार Land Rover Defender भी है. शानदार डिजाइन, ऑफ-रोडिंग और प्रीमियम फीचर्स के चलते लैंड रोवर डिफेंडर दुनियाभर में फेमस है. अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी शख्स की सैलरी 50 हजार रुपये महीना है तो रोजाना ऑफिस आने-जाने में शख्स का कितना खर्च होगा. इसके साथ ही यह भी जानेगे कि गाड़ी कितना माइलेज देती है और इसकी फ्यूल कॉस्ट कितनी है?

कितनी है Land Rover Defender की कीमत?

भारत में Land Rover Defender की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये से शुरू होकर 3.02 करोड़ रुपये तक जाती है.. यह SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. कंपनी के मुताबिक, इसका एवरेज माइलेज लगभग 9 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच हो सकता है, जो ड्राइविंग कंडीशन और इंजन के हिसाब से बदलता रहता है.

अब अगर हम फ्यूल कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं तो पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर है और कार का औसत माइलेज लगभग 10 किलोमीटर प्रति लीटर है. इसका मतलब है कि एक किलोमीटर चलाने में करीब 10 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा. मान लीजिए किसी शख्स का ऑफिस उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है. ऐसे में आने-जाने का कुल सफर 40 किलोमीटर रोज होगा. अगर 1 किलोमीटर पर 10 रुपये का खर्च आता है, तो रोजाना ऑफिस जाने-आने में लगभग 400 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा.

महीने में कितने खर्च हो जाएंगे?

इसके साथ ही अगर महीने में 22 दिन ऑफिस जाना हो तो सिर्फ पेट्रोल पर लगभग 8,800 रुपये खर्च हो जाएंगे. यानी 50,000 रुपये की सैलरी में से लगभग 17 से 18 फीसदी पैसा सिर्फ ऑफिस आने-जाने के पेट्रोल में ही खर्च हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कार की EMI, सर्विसिंग, इंश्योरेंस और अन्य खर्च शामिल नहीं हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि Defender जैसी लग्जरी SUV को 50 हजार रुपये की सैलरी में रोज ऑफिस ले जाना काफी महंगा साबित हो सकता है. हालांकि अगर किसी के पास पहले से ही Defender है और ऑफिस की दूरी कम है, तो इसे चलाया जा सकता है.

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