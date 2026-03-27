पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है. पश्चिम बर्द्धमान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने देश में फिर से लॉकडाउन की आशंका जताई और कहा कि बीजेपी की कोई भी रणनीति उन्हें लड़ने से नहीं रोक सकती.

ममता बनर्जी ने कहा कि वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं. 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव लड़ा और जीता था. मैं किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हूं.

सिलेंडरों की किल्लत को लेकर क्या कहा

पश्चिम बंगाल की सीएम ने देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पहले सिलेंडर 400 रुपये का था, जो अब 1,100 रुपये का हो गया है. उन्होंने बुकिंग के 25-35 दिन बाद सिलेंडर मिलने की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग खाना पकाने के आदिम तरीकों पर लौटने को मजबूर हैं.

बीजेपी और चुनाव आयोग पर सांठगांठ का आरोप

इसके अलावा ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया. ममता ने बीजेपी को गायब करने वाली शक्तियों वाली वॉशिंग मशीन बताया और कहा कि इसमें डालकर असली मतदाताओं (हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी/एसटी) के नाम हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिनकी नाम हटाए गए हैं, टीएमसी उन्हें ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और हर इलाके में कैंप लगाकर मदद प्रदान करेगी.

गिर जाएगी सरकार- बनर्जी

ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस साल अगस्त या सितंबर तक गिर जाएगी. उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए. उन्होंने समर्थकों से मतदान और गिनती के दिन किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया.

देश में तेल क्राइसिस को लेकर पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. आदर्श आचार सहिंता के चलते इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया गया है.

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