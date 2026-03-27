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महाराष्ट्र में मंत्री नरहरी झिरवाल से जुड़ा एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वायरल हो रहे वीडियो में झिरवाल अपने सरकारी आवास पर एक ट्रांसवुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं और इसे ‘‘अश्लील एवं अनैतिक आचरण’’ बताया है. पार्टी ने इसे सार्वजनिक जीवन पर धब्बा करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है.

वहीं झिरवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है और वह वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को पिछले 5 वर्षों से जानते हैं.

राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे विवाद को सत्तारूढ़ दलों के बीच ‘गैंगवार’ का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर चल रही खींचतान के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

उन्होंने यह भी दावा किया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार वीडियो ब्लैकमेल के उद्देश्य से सार्वजनिक किया गया है. वडेट्टीवार ने मंत्री के आचरण को गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक हैं और इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है.

नैतिकता पर सवाल और जांच की मांग

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस घटना को राजनीति में नैतिक पतन का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वह मर्यादा और जिम्मेदारी का पालन करे, लेकिन इस मामले में उन मानकों का उल्लंघन हुआ है.

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी मामले की गहन जांच की मांग की और कहा कि एक वरिष्ठ मंत्री को अपने आचरण के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है.