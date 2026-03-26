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हिंदी न्यूज़ऑटोVIDA VX2 Plus KKR Edition: VIDA का KKR स्पेशल स्कूटर लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

VIDA VX2 Plus KKR Edition: VIDA का KKR स्पेशल स्कूटर लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

अगर आप KKR फैन हैं और एक यूनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, तो VIDA VX2 Plus KKR Edition आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 06:27 PM (IST)
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Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड VIDA ने KKR फैंस के लिए खास स्कूटर लॉन्च किया है. इसका नाम VX2 Plus KKR Limited Edition है. ये स्कूटर कोलकाता नाइट राइडर्स थीम पर बना है. इसमें पर्पल, गोल्ड और पर्ल ब्लैक रंगों का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है. इसमें तीन खास निशान भी दिए गए हैं, जो KKR के तीन IPL खिताब दिखाते हैं. यह एक लिमिटेड एडिशन स्कूटर है, इसलिए यह सिर्फ चुनिंदा VIDA स्टोर्स पर ही मिलेगा.

डिजाइन और कीमत

अगर डिजाइन की बात करें तो ये स्कूटर दिखने में बिल्कुल स्पोर्टी और प्रीमियम लगता है. हालांकि इसके मैकेनिकल फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह स्टैंडर्ड VX2 Plus जैसा ही है. इसमें LED हेडलाइट, DRLs और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसके साथ KKR थीम वाला हेलमेट भी लॉन्च किया है, जो उसी रंग में आता है. इसकी कीमत 1.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

VIDA VX2 Plus में रिमूवेबल बैटरी दी गई है, जिसे आप आसानी से निकालकर घर में चार्ज कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार इसकी रेंज 142 किमी तक है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल में यह लगभग 100 किमी तक चल सकती है. इसकी टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है और यह सिर्फ 3.1 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है. चार्जिंग की बात करें तो AC चार्जर से यह 4 घंटे 13 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है, जबकि फास्ट चार्जर से यह काम सिर्फ 62 मिनट में हो जाता है.

फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी

ये स्कूटर फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्पीड, बैटरी और नेविगेशन जैसी जानकारी दिखती है. इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट और मोबाइल ऐप सपोर्ट भी मिलता है. राइडिंग के लिए इसमें Eco, Ride और Sport जैसे मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस चुन सकते हैं. इसके अलावा की-लेस स्टार्ट, USB चार्जिंग और OTA अपडेट जैसे फीचर्स इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं.

सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. इसके साथ ही LED लाइट्स और लो बैटरी अलर्ट भी मिलता है. इसमें 27 लीटर से ज्यादा अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Automatic vs Manual Car: शहर में ड्राइव के लिए कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें फर्क

Published at : 26 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Scooter Auto News Electric Scooter KKR VIDA VX2 Plus
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