पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल

जयपुर की सड़कों पर हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. आमतौर पर सड़क पर छोटी-मोटी झगड़े या साइड लगने जैसी घटनाएं समय पर सुलझ जाती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था. एक महिला ने गुस्से में आते ही युवक की बुलेट बाइक को पूरी तरह तोड़ डाला. यह घटना इतनी जबरदस्त थी कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए और पुलिस भी वहां मौजूद होने के बावजूद कुछ कर नहीं सकी.

क्या हुआ था पूरा मामला?

घटना जयपुर की एक व्यस्त सड़क पर हुई. जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार युवक की गाड़ी अचानक महिला के वाहन से साइड हो गई. इसके बाद महिला का गुस्सा उफान पर आ गया और उसने बिना किसी देरी के बाइक को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया. राहगीरों ने इसे खुलेआम गुंडागर्दी करार दिया. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग सिर्फ नजर देखते रह गए, क्योंकि महिला का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे रोक पाना आसान नहीं था.

वायरल वीडियो में दिखा क्या?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पहले बाइक को हेलमेट से मारती है और फिर ईंट या पत्थर उठाकर उसे पूरी तरह नुकसान पहुंचाती है. बाइक का मालिक खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और बार-बार उसे रोकने की कोशिश करता रहा. वीडियो में व्यक्ति कहता है कि इससे क्या होगा, गाड़ी 1700 रुपये के नुकसान में जा चुकी है, अब छोड़ दो. लेकिन महिला चिल्लाते हुए कहती है, क्या छोड़ दूं और फिर वह बाइक पर लगातार पत्थर मारती रहती है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि आसपास खड़े ट्रैफिक पुलिस अफसर को बुलाया गया, लेकिन पुलिस के मौजूद होने के बावजूद महिला की हरकतों पर कोई रोक नहीं लग सकी. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अंत में कहता है कि वह इस पर FIR दर्ज कराएगा.

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वायरल वीडियो पर लोगों का गुस्सा भड़का

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी. यूजर्स ने कहा कि यह न सिर्फ कानून की अवमानना है, बल्कि सड़क पर सभी के लिए खतरा भी पैदा करता है. कई लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और वीडियो बनाने वाले युवक की तारीफ की, जिन्होंने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली.

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