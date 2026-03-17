40 साल बाद लौटी मंकी बाइक, 50 हजार कीमत के साथ देती है 'मिनी रॉकेट' जैसा फील

आजकल मार्केट में अलग-अलग तरह की बाइक्स की लॉन्च की जा रही है. जो लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दे रही हैं. इन्हीं में से एक KNK मंकी बाइक भी है, जिसे छोटे साइज और अनोखे डिजाइन की चलते पसंद किया जा रहा है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो एडवेंचर और अलग तरह की राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं.

इस अनोखी मिनी बाइक को KNK मंकी बाइक के नाम से जाना जा रहा है, जो करीब 40 साल बाद फिर से बाजार में आई है. पहले के समय में ऐसी छोटी बाइक लोगों के बीच काफी फेमस थी और अब इसे नए डिजाइन और फीचर्स के साथ दोबारा लॉन्च किया गया है.

क्या है मंकी बाइक की खासियत?

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा और अट्रैक्टिव डिजाइन है. भले ही इसका साइज छोटा है, लेकिन यह काफी दमदार दिखती है और ऑफ-रोडिंग के लिए बनाई गई है. बाइक में बड़े और मोटे टायर दिए गए हैं, जिससे यह खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है. कंपनी ने इसे भारत में ही डिजाइन और तैयार किया है, जिससे यह पूरी तरह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनती है.

कितनी है बाइक की पावर?

अगर इंजन की बात करें तो इसमें 80cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 4hp की ताकत देता है. सुनने में यह पावर कम लग सकती है, लेकिन बाइक का वजन सिर्फ लगभग 40 किलो है, इसलिए यह तेज चलने में सक्षम है. हल्की होने की वजह से इसे चलाना भी आसान है और यह एक मिनी रॉकेट जैसा फील देती है.

इस बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक और आसान ट्विस्ट-एंड-गो सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 50 हजार रुपये रखी गई है और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि डिलीवरी जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बाइक को आम सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता और न ही RTO में रजिस्टर किया जा सकता, इसलिए यह केवल फार्महाउस, प्राइवेट ट्रैक या ऑफ-रोड जगहों के लिए ही बनाई गई है.

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