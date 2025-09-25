भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है. इस कैटेगरी में लगभग हर कंपनी अपने बेस्ट मॉडल उतार रही है. किआ की ओर से जहां Kia Syros पेश की गई है, वहीं इसका सीधा मुकाबला Skoda Kylaq से होता है. दोनों SUVs इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. आइए इनके फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे

Kia Syros दो इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 172 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी मौजूद है, जो 116 पीएस की पावर और 250 एनएम टॉर्क देता है. दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध है. दूसरी ओर, Skoda Kylaq में 1.0-लीटर TSI इंजन दिया गया है, जो 85 किलोवाट पावर और 178 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार?

Kia Syros में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें 30-इंच का ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो कनेक्टेड कार नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. इसके अलावा ड्यूल पेन सनरूफ, 64 कलर एंबियंट लाइटिंग, रियर सीट रिक्लाइन और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी सुविधाएं इसे प्रीमियम बनाती हैं. वहीं, Skoda Kylaq फीचर्स के मामले में भी कम नहीं है. इसमें शाइनी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, 17-इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दिए गए हैं. ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, सिंगल पेन सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 25.6 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

सेफ्टी फीचर्स किसमें ज्यादा?

सेफ्टी के मामले में Kia Syros काफी एडवांस है. इसमें 15 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स के साथ Level-2 ADAS दिया गया है. इसके अलावा OTA अपडेट, स्टैंडर्ड छह एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर और कैमरा जैसी सुविधाएं शामिल हैं. Skoda Kylaq में भी 25 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इनमें 6 एयरबैग, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और मल्टी-कोलिजन ब्रेक शामिल हैं.

कीमत में किसका पलड़ा भारी?

कीमत की बात करें तो Kia Syros को कंपनी ने 9.50 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 16 लाख तक जाती है. Skoda Kylaq की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13.99 लाख तक जाती है. अगर आप ज्यादा पावरफुल इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो Kia Syros आपके लिए बेहतर विकल्प है. इसमें ADAS और बड़े पैनोरमिक डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स मौजूद हैं. वहीं, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं तो Skoda Kylaq आपके लिए बेहतर SUV साबित हो सकती है.