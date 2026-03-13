Honda के EV सपनों को लगा ब्रेक? जानें कंपनी ने अचानक क्यों रद्द किए बड़े EV प्लान

जापान की प्रमुख कार निर्माता कंपनी Honda ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी कुछ आने वाली इलेक्ट्रिक कारों (EVs) के प्लान रद्द कर दिए हैं. कंपनी ने उन इलेक्ट्रिक मॉडल्स को बंद करने का फैसला किया है जिन्हें आने वाले समय में अमेरिका और भारत जैसे बड़े बाजारों में लॉन्च किया जाना था. इस फैसले के तहत Honda ने अपनी तीन संभावित इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रद्द कर दिया है, जिनमें ‘0 Series SUV’ और एक इलेक्ट्रिक सेडान शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आखिर Honda ने क्यों अचानक पीछे हटने का फैसला लिया.

क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

दरअसल, Honda का कहना है कि इलेक्ट्रिक कारों के विकास में काफी ज्यादा संसाधन लग रहे थे. इससे खास तौर पर एशियाई बाजारों में कंपनी की कंपटीशन कैपेसिटी कम हो रही थी. इसके अलावा कंपनी ने कुछ अन्य कारण भी बताए हैं, जिनमें सरकारी नीतियों में बदलाव और EV की घटती मांग शामिल हैं. पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद की जा रही थी. इसी वजह से कई कंपनियां अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं. Honda का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में EV प्रोजेक्ट पर बड़े स्तर पर निवेश करना फिलहाल सही फैसला नहीं है.

चीन से बढ़ती कंपटीशन

Honda के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन की नई EV कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर भी है. चीन में कई नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियां सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स और नई तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं. आजकल चीन के ग्राहकों की पसंद भी बदल रही है. वे अब कार खरीदते समय सॉफ्टवेयर फीचर्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिस्टम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. इससे पुराने कार कंपनियों के लिए मुकाबला और बढ़ गया है.

भारत के लिए क्या है कंपनी की योजना

बता दें कि जिन तीन इलेक्ट्रिक कारों को रद्द किया गया है उनमें भारत के लिए खास तौर पर तैयार की गई ‘0 Alpha’ EV शामिल नहीं है. इसका मतलब यह है कि भविष्य में यह मॉडल भारत में लॉन्च हो सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसके अलावा Honda अब हाइब्रिड कारों पर ज्यादा ध्यान देने की योजना बना रही है. कंपनी का कहना है कि वह भारत में अपने ग्राहकों के लिए नए मॉडल और नई तकनीक लेकर आएगी.

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