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हिंदी न्यूज़ऑटोअब गाड़ियों में लगेंगी स्मार्ट हेडलाइट, सामने वाले ड्राइवर को नहीं करेंगी परेशान

अब गाड़ियों में लगेंगी स्मार्ट हेडलाइट, सामने वाले ड्राइवर को नहीं करेंगी परेशान

रात में ड्राइविंग करते समय सामने से आने वाली गाड़ियों की तेज लाइट कई बार आंखों को चौंधिया देती है. स्मार्ट हेडलाइट तकनीक से यह परेशानी हो जाएगी खत्म. जानते हैं ये कैसे काम करती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 06:46 PM (IST)
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ड्राइविंग बीम तकनीक एक स्मार्ट हेडलाइट तकनीक है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में रात के समय सड़क को बेहतर तरीके से रोशन करने के लिए किया जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह सड़क पर रोशनी बनाए रखते हुए सामने से आने वाले या आगे चल रहे वाहन के ड्राइवर की आंखों में तेज रोशनी पड़ने से बचाने में मदद करती है. सामान्य हेडलाइट में ड्राइवर को जरूरत के हिसाब से लो बीम और हाई बीम बदलनी पड़ती है, लेकिन ड्राइविंग बीम तकनीक यह काम अपने आप करती है.

इसमें कैमरा, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और स्मार्ट LED हेडलाइट्स की मदद ली जाती है. कैमरा सामने से आने वाले वाहनों और आगे चल रही गाड़ियों की पहचान करता है. इसके बाद सिस्टम स्थिति के अनुसार हेडलाइट की रोशनी को एडजस्ट करता है. इससे रात में सड़क पर गाड़ी चलाते समय सामने का रास्ता देखने में मदद मिलती है और दूसरे ड्राइवरों को तेज रोशनी से होने वाली परेशानी कम होती है.

कैसे काम करती है यह टेक्नोलॉजी?

ड्राइविंग बीम तकनीक में कैमरा सड़क पर मौजूद वाहनों और आसपास की स्थिति पर नजर रखता है. कैमरे से मिली जानकारी के आधार पर कंट्रोल यूनिट तय करती है कि हेडलाइट की रोशनी किस दिशा में और कितनी रखनी है. अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो एडवांस ड्राइविंग बीम सिस्टम रोशनी के उस हिस्से को कम या बंद करता है, जो दूसरे ड्राइवर की आंखों में पड़ती है. वहीं, सड़क के बाकी हिस्से में रोशनी बनी रहती है. इससे ड्राइवर को सड़क, मोड़ और आसपास की संभावित बाधाएं देखने में मदद मिलती है. सामान्य ऑटोमैटिक हाई बीम सिस्टम सामने वाहन आने पर हाई बीम को लो बीम में बदलता है, जबकि ड्राइविंग बीम तकनीक रोशनी के अलग-अलग हिस्सों को नियंत्रित करती है.

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ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

हेडलाइट कितनी भी आधुनिक हो, रात में गाड़ी चलाते समय सावधानी जरूरी है. सामने से गाड़ी आने पर हाई बीम की जगह लो बीम का इस्तेमाल करें. अपनी गाड़ी की हेडलाइट सही दिशा में सेट रखें और समय-समय पर उसकी जांच कराएं. बारिश, कोहरे या अंधेरी सड़क पर गाड़ी की रफ्तार कम रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. केवल तेज रोशनी पर निर्भर रहने के बजाय सड़क और आसपास के माहौल पर भी ध्यान दें. इन छोटी-छोटी बातों से रात में सफर ज्यादा सुरक्षित बन सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:46 PM (IST)
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