Kia Carens Clavis का नया वेरिएंट लॉन्च,12.54 लाख में मिलेगी सनरूफ और एडवांस फीचर्स

Kia India ने अपनी पॉपुलर 7-सीटर MPV Carens Clavis के ICE लाइनअप में एक नया वेरिएंट HTE (EX) लॉन्च कर दिया है. यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो बेस मॉडल से थोड़ा ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते. Kia Carens Clavis HTE (EX) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12,54,900 रखी गई है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है.

कीमत और इंजन विकल्प

Kia Carens Clavis HTE (EX) वेरिएंट को तीन अलग-अलग ICE पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है. G1.5 पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 12,54,900 है, जबकि G1.5 टर्बो पेट्रोल वेरिएंट 13,41,900 में उपलब्ध है. वहीं, D1.5 डीजल वेरिएंट की कीमत 14,52,900 एक्स-शोरूम रखी गई है. यह नया वेरिएंट मौजूदा HTE (O) से ऊपर पोजिशन किया गया है और इसे केवल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में ही पेश किया गया है.

पेट्रोल वेरिएंट में पहली बार सनरूफ

HTE (EX) वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि G1.5 पेट्रोल इंजन के साथ पहली बार स्काईलाइट इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है. इस कीमत पर सनरूफ मिलना इसे अपने सेगमेंट में खास बनाता है. आमतौर पर सनरूफ सिर्फ महंगे वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, लेकिन Kia ने इसे ज्यादा किफायती वेरिएंट में देकर ग्राहकों को बड़ा फायदा दिया है.

ज्यादा कंफर्ट और नए फीचर्स

सनरूफ के अलावा Kia Carens Clavis HTE (EX) में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो केबिन को ज्यादा आरामदायक बनाते हैं. इसमें पूरी तरह ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, जिससे हर मौसम में केबिन का तापमान आरामदायक रहता है. एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें LED डे-टाइम रनिंग लैंप और LED पोजिशन लैंप मिलते हैं, जिससे कार का लुक अब ज्यादा प्रीमियम नजर आता है. केबिन के अंदर बेहतर रोशनी के लिए LED केबिन लैंप दिए गए हैं. इसके अलावा ड्राइवर साइड पावर विंडो में ऑटो अप और डाउन फंक्शन जोड़ा गया है, जो न सिर्फ सुविधा बढ़ाता है बल्कि सेफ्टी के लिहाज से भी उपयोगी है.

Kia ने क्यों उतारा ये नया वेरिएंट?

Kia का कहना है कि HTE (EX) वेरिएंट को ग्राहकों के फीडबैक और बदलती बाजार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है. कंपनी चाहती है कि जो ग्राहक मिड-वेरिएंट की तलाश में हैं, उन्हें सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स किफायती कीमत पर मिल सकें.

