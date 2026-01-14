कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Fronx बनी नंबर-1, Tata और Hyundai भी Top-5 में शामिल

भारत में SUV सेगमेंट लगातार सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और खासतौर पर कॉम्पैक्ट SUV की मांग तेजी से बढ़ी है. इसका कारण इन गाड़ियों का दमदार लुक, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और शहर -हाईवे दोनों के लिए बेहतर होना है. हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कुछ चुनिंदा गाड़ियों ने शानदार बिक्री दर्ज की है. इस लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं.

Maruti Fronx रही सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बीते महीने Maruti Fronx ने सभी को पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट के अनुसार, इस SUV की कुल 20,706 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह सेगमेंट में नंबर-1 बन गई. Maruti Fronx को इसके स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के कारण ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. खासतौर पर युवा खरीदारों के बीच इसकी पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है.

दूसरे स्थान पर रही Tata Nexon

टाटा मोटर्स की Tata Nexon लंबे समय से भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. बीते महीने इस SUV की 19,375 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह दूसरे नंबर पर रही. सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और पेट्रोल-डीजल के साथ EV विकल्प होने की वजह से Nexon को ग्राहकों का भरोसा मिलता रहा है.

Maruti Brezza ने भी दिखाई दमदार मौजूदगी

Maruti Brezza ने भी बिक्री के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने इस SUV की 17,704 यूनिट्स बिकीं. Brezza अपनी रिलायबिलिटी, आरामदायक ड्राइव और कम मेंटेनेंस के कारण फैमिली कार के तौर पर पसंद की जाती है.

Tata Punch और Hyundai Venue का हाल

Tata Punch ने 15,980 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया. वहीं Hyundai Venue की 10,322 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह Top-5 में शामिल रही. इसके अलावा Mahindra XUV 3XO, Kia Sonet, Hyundai Exter, Toyota Taisor और Skoda Kylaq की भी हजारों यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है.

