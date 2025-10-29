हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी नई नवेली Kia Carens CNG? जानिए राइवल्स और EMI

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी नई नवेली Kia Carens CNG? जानिए राइवल्स और EMI

Kia Carens CNG: किआ कैरेंस सीएनजी को 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ खरीदा जा सकता है. ये पावरट्रेन 115 एचपी पावर और लगभग 144 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. आइए EMI डिटेल्स जानते हैं.

29 Oct 2025 12:25 PM (IST)
हाल ही में भारतीय बाजार में Kia Carens CNG को पेश किया गया है. इसका सीएनजी वेरिएंट मुख्यतौर पर प्रीमियम (ओ) ट्रिम पर आधारित है. कंपनी की ओर से इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 11.77 लाख रुपये रखी गई है. अगर आप कैरेंस खरीदने की प्लानिंग कर रहे है और चाहते हैं कि CNG फ्यूल ऑप्शन के साथ मिल जाए तो यह खबर आपके काम की है. आइए इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत और EMI डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

दिल्ली में क्या है Kia Carens CNG की कीमत? 

देश की राजधानी दिल्ली में Kia Carens CNG को Premium Opt CNG वेरिएंट के साथ 11.77 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. इस पर 1.17 लाख रुपये RTO फीस, 56 हजार 73 रुपये इंश्योरेंस अमाउंट और 11,770 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा. इस तरह कुल मिलाकर गाड़ी की ऑन-रोड कीमत लगभग 13.62 लाख रुपये हो जाती है.

अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी राशि पर आपको कार लोन लेना होगा. अगर आप 10 फीसदी ब्याज दर से ये लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको 60 महीनों के लिए 26 हजार 827 रुपये की EMI देनी होगी.

Kia Carens CNG के फीचर्स

किआ कैरेंस सीएनजी को 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ खरीदा जा सकता है. ये पावरट्रेन 115 एचपी पावर और लगभग 144 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. Carens CNG को प्रीमियम (O) ट्रिम के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स शामिल हैं. इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है.

साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, की-लेस एंट्री, इलेक्ट्रिक ORVMs, और 5 USB Type-C पोर्ट्स जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती हैं. यह मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS-EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), हिल-स्टार्ट असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है. रियर सीटर के लिए रूफ-माउंटेड AC वेंट्स दिए गए हैं. 

गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती डीजल कारें, जानें कीमत 

29 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Kia Carens Kia Carens CNG Kia Carens On EMI Kia Carens Finance Plan
