गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती डीजल कारें, जानें कीमत

भारत में पेट्रोल कारों की तुलना में डीजल कारों की पॉपुलेरिटी अब भी बनी हुई है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग माइलेज और पावर दोनों को महत्व देते हैं. हाल ही में हुए GST कट के बाद कई डीजल कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप ऐसी डीजल कार खरीदना चाहते हैं जो बजट में हो और लंबे सफर में साथ दे, तो आइए 10 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली देश की 5 सबसे सस्ती डीजल कारों के बारे में जानते हैं.

Tata Altroz Diesel

Tata Altroz भारतीय बाजार की सबसे किफायती डीजल प्रीमियम हैचबैक में से एक है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 90 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये कार अपने 23.64 kmpl के माइलेज के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद Altroz Diesel की शुरुआती कीमत अब 8.10 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. Altroz अपने मजबूत बिल्ड क्वालिटी, कमफर्ट और प्रीमियम फीचर्स के कारण मिडिल-क्लास ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.

Mahindra Bolero

अगर आपको मजबूत और टिकाऊ SUV चाहिए जो ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन दे, तो Mahindra Bolero आपके लिए परफेक्ट विकल्प है. इसमें 1.5-लीटर mHawk75 डीजल इंजन है, जो 75 PS की पावर और 210 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 16 kmpl है. Bolero की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख से शुरू होती है. ये SUV वर्षों से गांवों और कस्बों में अपनी मजबूती और रखरखाव में सस्ती होने की वजह से बेहद पॉपुलर है.

Mahindra Bolero Neo

जो लोग बोलेरो का मॉडर्न रूप चाहते हैं, उनके लिए Mahindra Bolero Neo एक शानदार विकल्प है. इसमें मॉडर्न फीचर्स जैसे 16-इंच अलॉय व्हील्स, लेदरेट सीटें, रियर-व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. इसमें 1.5-लीटर mHAWK100 इंजन है, जो 98.6 bhp पावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है. बोलेरो नियो की कीमत 8.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये SUV शहर और गांव दोनों में चलाने के लिए बेहतर है.

Kia Sonet Diesel

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Kia Sonet Diesel एक बेहद पॉपुलर विकल्प बन चुकी है. इसमें 1.5-लीटर CRDi इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड iMT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध है. इसका माइलेज करीब 24.1 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में बेहतरीन है. 8.98 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ Kia Sonet Diesel अपनी प्रीमियम लुक और फीचर्स के कारण युवाओं की पहली पसंद बन गई है.

Tata Nexon Diesel

Tata Nexon Diesel देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 24.08 kmpl का माइलेज देता है. GST कट के बाद Nexon Diesel की कीमत 9.01 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Tata Nexon ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भारतीय ग्राहकों का विश्वास जीता है, और अब ये डीजल वेरिएंट के रूप में और भी किफायती हो गई है.

