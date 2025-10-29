हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती डीजल कारें, जानें कीमत

गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती डीजल कारें, जानें कीमत

भारतीय बाजार में डीजल कारें आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. माइलेज, पावर और टिकाऊपन के कारण ये गांव से लेकर शहर तक पॉपुलर हैं. अगर आप बजट-फ्रेंडली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल कारों की तुलना में डीजल कारों की पॉपुलेरिटी अब भी बनी हुई है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग माइलेज और पावर दोनों को महत्व देते हैं. हाल ही में हुए GST कट के बाद कई डीजल कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप ऐसी डीजल कार खरीदना चाहते हैं जो बजट में हो और लंबे सफर में साथ दे, तो आइए 10 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली देश की 5 सबसे सस्ती डीजल कारों के बारे में जानते हैं.

Tata Altroz Diesel

  • Tata Altroz भारतीय बाजार की सबसे किफायती डीजल प्रीमियम हैचबैक में से एक है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 90 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ये कार अपने 23.64 kmpl के माइलेज के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद Altroz Diesel की शुरुआती कीमत अब 8.10 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. Altroz अपने मजबूत बिल्ड क्वालिटी, कमफर्ट और प्रीमियम फीचर्स के कारण मिडिल-क्लास ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.

Mahindra Bolero

  • अगर आपको मजबूत और टिकाऊ SUV चाहिए जो ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन दे, तो Mahindra Bolero आपके लिए परफेक्ट विकल्प है. इसमें 1.5-लीटर mHawk75 डीजल इंजन है, जो 75 PS की पावर और 210 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 16 kmpl है. Bolero की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख से शुरू होती है. ये SUV वर्षों से गांवों और कस्बों में अपनी मजबूती और रखरखाव में सस्ती होने की वजह से बेहद पॉपुलर है.

Mahindra Bolero Neo

जो लोग बोलेरो का मॉडर्न रूप चाहते हैं, उनके लिए Mahindra Bolero Neo एक शानदार विकल्प है. इसमें मॉडर्न फीचर्स जैसे 16-इंच अलॉय व्हील्स, लेदरेट सीटें, रियर-व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं. इसमें 1.5-लीटर mHAWK100 इंजन है, जो 98.6 bhp पावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है. बोलेरो नियो की कीमत 8.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये SUV शहर और गांव दोनों में चलाने के लिए बेहतर है.

Kia Sonet Diesel

  • कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Kia Sonet Diesel एक बेहद पॉपुलर विकल्प बन चुकी है. इसमें 1.5-लीटर CRDi इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड iMT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध है. इसका माइलेज करीब 24.1 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में बेहतरीन है. 8.98 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ Kia Sonet Diesel अपनी प्रीमियम लुक और फीचर्स के कारण युवाओं की पहली पसंद बन गई है.

Tata Nexon Diesel

  • Tata Nexon Diesel देश की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 24.08 kmpl का माइलेज देता है. GST कट के बाद Nexon Diesel की कीमत 9.01 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Tata Nexon ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भारतीय ग्राहकों का विश्वास जीता है, और अब ये डीजल वेरिएंट के रूप में और भी किफायती हो गई है.

यह भी पढ़ें:-

Maruti Ertiga से लेकर Renault Triber तक, बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट रहेंगी ये 7-सीटर कारें 

Published at : 29 Oct 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Cheap Diesel Cars In India Best Diesel Cars Affordable Diesel Cars Top 5 Diesel Cars 2025 Diesel Cars Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget