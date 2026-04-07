बॉलीवुड सितारों के बीच महंगी और लग्जरी गाड़ियों का क्रेज हमेशा से रहा है. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हाल ही में Mercedes Benz V Class MPV खरीदी है, जो बेहद प्रीमियम और आरामदायक गाड़ी मानी जाती है. इस गाड़ी को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लग्जरी के साथ ज्यादा स्पेस और आराम चाहते हैं. आइए इस खास MPV के शानदार फीचर्स पर नजर डालते हैं.

शानदार फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर

Mercedes Benz V Class अपने शानदार फीचर्स और आरामदायक इंटीरियर के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी में 6 सीटों का ऑप्शन मिलता है, जिसमें वेंटिलेटेड और मसाज सीट जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा इसमें एंबिएंट लाइटिंग, बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम और प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया गया है. इस MPV में इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर, वायरलेस चार्जिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइव को और सुरक्षित बनाते हैं.

दमदार इंजन और स्मूद ड्राइविंग

Mercedes Benz V Class को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छी पावर देता है. वहीं डीजल इंजन भी काफी मजबूत है और लंबी दूरी के लिए बेहतर माना जाता है. इस गाड़ी में 9G-Tronic ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और आरामदायक होती है. ये MPV शहर और लंबी जर्नी दोनों के लिए एक बेहतर विकल्प है.

कई बड़े सितारों की पसंद बनी ये गाड़ी

Mercedes Benz V Class सिर्फ कार्तिक आर्यन ही नहीं, बल्कि कई बड़े सितारों की पसंद भी बन चुकी है. इससे पहले हार्दिक पांड्या, अजय देवगन और शाहरुख खान भी इस गाड़ी को खरीद चुके हैं. इससे साफ है कि यह MPV सेलेब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर हो रही है.

कीमत,बुकिंग और राइवल

भारत में Mercedes Benz V Class की शुरुआती कीमत लगभग 1.40 करोड़ रुपये रखी गई है. इस गाड़ी की बुकिंग लगभग 5 लाख रुपये देकर की जा सकती है. कंपनी इसकी डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर दे रही है. बता दें कि मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास (Mercedes-Benz V-Class) भारत में मुख्य रूप से टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) और लेक्सस एलएम (Lexus LM) जैसी हाई-एंड लग्जरी MPV कारों को टक्कर देती है. 1.4 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली ये लग्जरी कार अपनी शानदार कम्फर्ट और फीचर्स के लिए जानी जाती है.

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