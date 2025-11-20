हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो400 दिन में बिकीं 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार, भारत में इस EV के दीवाने हुए लोग

400 दिन में बिकीं 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार, भारत में इस EV के दीवाने हुए लोग

Windsor EV 50,000 Electric Car Sale: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है. वहीं भारत में एक कार कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों की सेल में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 20 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

India's Best Selling Electric Car In India: JSW एमजी मोटर इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के सेल का एक बड़ा आंकड़ा पार किया है. एमजी मोटर्स ने विंडसर ईवी (Windsor EV) की 50,000 यूनिट्स की सेल की है और पचास हजार गाड़ियों की बिक्री में इस कार कंपनी को केवल 400 दिन का समय लगा. इस हिसाब से जब से ये कार भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है, तब से देशभर में इस कार की हर घंटे पांच गाड़ियों की सेल हुई. एमजी मोटर्स का दावा है कि विंडसर ईवी भारत में सबसे तेज 50 हजार गाड़ियों की सेल होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी है.

MG Windsor EV की राइवल

भारत में एमजी विंडसर ईवी का काफी क्रेज नजर आ रहा है. लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन की बात करें, तब एमजी मोटर्स की इस गाड़ी को टाट नेक्सन ईवी, टाटा पंच ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा XUV400 जैसी गाड़ियां टक्कर देती हैं. महिंद्रा BE6 और टाटा कर्व ईवी भी इस इलेक्ट्रिक कार की राइवल कही जा सकती है.

Windsor EV की सिंगल चार्ज रेंज

एमजी विंडसर ईवी में परमानेंट मैग्नेट  Synchronous मोटर लगी है. इस गाड़ी में 38 kWh की कैपेसिटी की मोटर लगाई गई है. इस बैटरी पैक के साथ ये ईवी सिंगल चार्जिंग में 331 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. इस कार में आउटपुट पर 136 PS की पावर मिलती है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस इलेक्ट्रिक कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा मिलता है.

एमजी मोटर्स ने इस कार में पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखा है. इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए हैं. कार में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं. इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी दिया है. एमजी मोटर्स की इस कार में 7-इंच का फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. कार में क्रूज कंट्रोल के साथ फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम भी दिया है. एमजी विंडसर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होकर 18.39 लाख रुपये तक जाती है.

यह भी पढ़ें

Hyundai Creta Electric से MG Windsor EV तक: सिर्फ 4 घंटे में चार्ज हो जाती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, कीमत बस इतनी

Published at : 20 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Electric Car MG Motor  Windsor EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
जनरल नॉलेज
E-Passport India: पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget