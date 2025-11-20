400 दिन में बिकीं 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार, भारत में इस EV के दीवाने हुए लोग

India's Best Selling Electric Car In India: JSW एमजी मोटर इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के सेल का एक बड़ा आंकड़ा पार किया है. एमजी मोटर्स ने विंडसर ईवी (Windsor EV) की 50,000 यूनिट्स की सेल की है और पचास हजार गाड़ियों की बिक्री में इस कार कंपनी को केवल 400 दिन का समय लगा. इस हिसाब से जब से ये कार भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है, तब से देशभर में इस कार की हर घंटे पांच गाड़ियों की सेल हुई. एमजी मोटर्स का दावा है कि विंडसर ईवी भारत में सबसे तेज 50 हजार गाड़ियों की सेल होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी है.

MG Windsor EV की राइवल

भारत में एमजी विंडसर ईवी का काफी क्रेज नजर आ रहा है. लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन की बात करें, तब एमजी मोटर्स की इस गाड़ी को टाट नेक्सन ईवी, टाटा पंच ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा XUV400 जैसी गाड़ियां टक्कर देती हैं. महिंद्रा BE6 और टाटा कर्व ईवी भी इस इलेक्ट्रिक कार की राइवल कही जा सकती है.

Windsor EV की सिंगल चार्ज रेंज

एमजी विंडसर ईवी में परमानेंट मैग्नेट Synchronous मोटर लगी है. इस गाड़ी में 38 kWh की कैपेसिटी की मोटर लगाई गई है. इस बैटरी पैक के साथ ये ईवी सिंगल चार्जिंग में 331 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है. इस कार में आउटपुट पर 136 PS की पावर मिलती है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस इलेक्ट्रिक कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा मिलता है.

एमजी मोटर्स ने इस कार में पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखा है. इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए हैं. कार में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं. इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी दिया है. एमजी मोटर्स की इस कार में 7-इंच का फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. कार में क्रूज कंट्रोल के साथ फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम भी दिया है. एमजी विंडसर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होकर 18.39 लाख रुपये तक जाती है.

