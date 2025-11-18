हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta Electric से MG Windsor EV तक: सिर्फ 4 घंटे में चार्ज हो जाती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, कीमत बस इतनी

Hyundai Creta Electric से MG Windsor EV तक: सिर्फ 4 घंटे में चार्ज हो जाती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, कीमत बस इतनी

देश में EV की बढ़ती मांग के साथ कंपनियां अब तेज AC चार्जिंग वाली मिड-साइज SUVs पेश कर रही हैं. Hyundai Creta Electric सिर्फ 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है. आइए चार्जिंग वाली कारों पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. आज ग्राहक EV खरीदते समय सिर्फ रेंज और कीमत ही नहीं देखते, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि कार कितनी जल्दी चार्ज होती है. खासकर AC चार्जिंग स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कार घर पर ही चार्ज करते हैं. Fast AC चार्जिंग वाली कारें समय बचाती हैं. आइए उन इलेक्ट्रिक SUVs के बारे में जानते हैं, जो सिर्फ 4 से 9 घंटे में घर के AC चार्जर से फुल चार्ज हो जाती हैं.

Hyundai Creta Electric

  • Hyundai Creta Electric भारत में सबसे तेज AC चार्ज होने वाली EV में शामिल है. इसमें 42 kWh की बैटरी मिलती है, जिसे 11 kW AC चार्जर से लगभग 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. हालांकि 11 kW चार्जर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड नहीं है और इसे एक्स्ट्रा कीमत देकर खरीदा जाता है, फिर भी यह अपनी कैटेगरी में सबसे तेज चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक SUV मानी जाती है.

Tata Curvv EV

  • Tata Curvv EV भी तेज चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है. इसमें 45 kWh और 55 kWh दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. 45 kWh बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 6.5 घंटे लगते हैं और 55 kWh बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 7.9 घंटे का समय लगता है. सबसे बड़ी बात यह है कि 7.2 kW का AC चार्जर सभी वेरिएंट्स में Free मिलता है, जिससे घर पर इंस्टॉलेशन का कोई extra खर्च नहीं बढ़ता.

MG Windsor EV 

  • MG Windsor EV अपने आकर्षक डिजाइन के साथ-साथ अच्छी चार्जिंग स्पीड के कारण भी ग्राहकों को पसंद आती है. इसके 38 kWh बैटरी वेरिएंट को 7.4 kW चार्जर से करीब 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. इसके लोअर वेरिएंट्स में चार्जिंग समय थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन साइज और फीचर्स के हिसाब से यह पूरी मिड-साइज SUV Family के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाती है.

Mahindra BE.06 

  • महिंद्रा की आने वाली BE.06 SUV अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और बड़ी बैटरी के लिए काफी चर्चा में है. इसके 59 kWh बैटरी वेरिएंट को 7.2 kW चार्जर से लगभग 8.7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि बड़े 79 kWh पैक में बैटरी ज्यादा होने के कारण चार्जिंग समय थोड़ा बढ़ जाता है. महिंद्रा 11.2 kW चार्जर का ऑप्शन भी देती है, जिससे 59 kWh मॉडल सिर्फ 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है.

MG ZS EV

  • MG ZS EV भारत में काफी समय से पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV रही है. इसकी 50.3 kWh बैटरी 7.4 kW चार्जर से 8.5 से 9 घंटे में चार्ज हो जाती है. कंपनी घर पर चार्जर इंस्टॉलेशन बिल्कुल Free करती है, जिससे कुल लागत भी कम हो जाती है. फीचर्स, स्पेस और चार्जिंग स्पीड के मामले में यह एक बेहतरीन ऑल-राउंड पैकेज है.

यह भी पढ़ें

Tata Punch से लेकर Mahindra XUV 3XO तक: ये है भारत की 5 सबसे सेफ कारें, जानें फीचर्स और कीमत

Published at : 18 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Fast Charging Tata Curvv EV MG Windsor EV Hyundai Creta Electric Electric Cars India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement

वीडियोज

महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
IPO Alert: Gallard Steel IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
e-KYC नहीं किया तो किस्त रुकेगी; PM Kisan की बड़ी update | Step-by-Step Guide | Paisa Live
ETF Premium का सच: Global Funds में आपका पैसा फँस सकता है| GOLD ETF| Paisa Live
शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
Video: दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई- वीडियो वायरल
दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget