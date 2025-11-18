भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. आज ग्राहक EV खरीदते समय सिर्फ रेंज और कीमत ही नहीं देखते, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि कार कितनी जल्दी चार्ज होती है. खासकर AC चार्जिंग स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कार घर पर ही चार्ज करते हैं. Fast AC चार्जिंग वाली कारें समय बचाती हैं. आइए उन इलेक्ट्रिक SUVs के बारे में जानते हैं, जो सिर्फ 4 से 9 घंटे में घर के AC चार्जर से फुल चार्ज हो जाती हैं.

Hyundai Creta Electric

Hyundai Creta Electric भारत में सबसे तेज AC चार्ज होने वाली EV में शामिल है. इसमें 42 kWh की बैटरी मिलती है, जिसे 11 kW AC चार्जर से लगभग 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. हालांकि 11 kW चार्जर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड नहीं है और इसे एक्स्ट्रा कीमत देकर खरीदा जाता है, फिर भी यह अपनी कैटेगरी में सबसे तेज चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक SUV मानी जाती है.

Tata Curvv EV

Tata Curvv EV भी तेज चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है. इसमें 45 kWh और 55 kWh दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. 45 kWh बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 6.5 घंटे लगते हैं और 55 kWh बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 7.9 घंटे का समय लगता है. सबसे बड़ी बात यह है कि 7.2 kW का AC चार्जर सभी वेरिएंट्स में Free मिलता है, जिससे घर पर इंस्टॉलेशन का कोई extra खर्च नहीं बढ़ता.

MG Windsor EV

MG Windsor EV अपने आकर्षक डिजाइन के साथ-साथ अच्छी चार्जिंग स्पीड के कारण भी ग्राहकों को पसंद आती है. इसके 38 kWh बैटरी वेरिएंट को 7.4 kW चार्जर से करीब 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. इसके लोअर वेरिएंट्स में चार्जिंग समय थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन साइज और फीचर्स के हिसाब से यह पूरी मिड-साइज SUV Family के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाती है.

Mahindra BE.06

महिंद्रा की आने वाली BE.06 SUV अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और बड़ी बैटरी के लिए काफी चर्चा में है. इसके 59 kWh बैटरी वेरिएंट को 7.2 kW चार्जर से लगभग 8.7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि बड़े 79 kWh पैक में बैटरी ज्यादा होने के कारण चार्जिंग समय थोड़ा बढ़ जाता है. महिंद्रा 11.2 kW चार्जर का ऑप्शन भी देती है, जिससे 59 kWh मॉडल सिर्फ 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है.

MG ZS EV

MG ZS EV भारत में काफी समय से पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV रही है. इसकी 50.3 kWh बैटरी 7.4 kW चार्जर से 8.5 से 9 घंटे में चार्ज हो जाती है. कंपनी घर पर चार्जर इंस्टॉलेशन बिल्कुल Free करती है, जिससे कुल लागत भी कम हो जाती है. फीचर्स, स्पेस और चार्जिंग स्पीड के मामले में यह एक बेहतरीन ऑल-राउंड पैकेज है.

यह भी पढ़ें

Tata Punch से लेकर Mahindra XUV 3XO तक: ये है भारत की 5 सबसे सेफ कारें, जानें फीचर्स और कीमत