जाम में फंस गए तो कार चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना क्लच हो जाएगा खराब

Protect Car Clutch: भारत में बढ़ते गाड़ियों की भीड़ से अब रोड पर चलना आसान नहीं है. क्योंकि, अपने देश में अब रोड पर बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक देखने को मिलती है. जिससे रोड पर लंबा जाम भी हमेशा रहता है. लगातार जाम में गाड़ी चलाना भी एक मुश्किल काम है और गाड़ी को भी काफी दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है.

बता दें कि, ट्रैफिक में एक छोटी सी आदत कार के सबसे जरूरी हिस्से यानी क्लच को पल भर में बर्बाद कर सकती है. इस लिए आज हम जानेंगे कि जाम में कार चलाते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका क्लच सालों-साल बिल्कुल सही रहे.

इस आदत को आज ही छोड़ें

बता दें कि, ट्रैफिक में चलते समय सबसे आम गलती यह होती है कि लोग एक्सिलरेटर दबाते वक्त भी अपना पैर पूरी तरह क्लच पेडल से नहीं हटाते हैं. इस हाफ क्लच की स्थिति में क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच जबरदस्त रगड़ होती है. जिससे बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी पैदा होती है. कुछ ही मिनटों में क्लच असेंबली जलने लगती है और केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगती है. हमेशा ध्यान रखें कि गियर बदलने के तुरंत बाद पैर को क्लच पेडल से हटाकर साइड में बने डेड पेडल पर रख लें.

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कार को हमेशा न्यूट्रल

जब भी आप जाम में गाड़ी कुछ सेकंड या मिनटों के लिए पूरी तरह से रोकते हैं तो इस दौरान कई ड्राइवर गियर में ही गाड़ी रखकर क्लच दबाए खड़े रहते हैं. यह आदत क्लच के रिलीज बेयरिंग पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है जिससे वह समय से पहले टूट जाता है.

सही तरीका यह है कि जैसे ही गाड़ी रुके गियर को तुरंत न्यूट्रल पर डालें और क्लच से पैर पूरी तरह हटा लें. अगर सड़क पर थोड़ा ढलान है तो क्लच और ब्रेक पर पैर दबाकर रखने के बजाय हैंडब्रेक का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होता है.

क्लच से गाड़ी रोकने की न करें भूल

बता दें कि, फ्लाईओवरों या पहाड़ी रास्तों पर जब जाम लगता है तो अक्सर लोग गाड़ी को पीछे जाने से रोकने के लिए क्लच और एक्सिलरेटर का एक साथ आधा-आधा इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से गाड़ी एक जगह तो रुक जाती है लेकिन यह आपके क्लच प्लेट की लाइफ को आधा कर देती है.

चढ़ाई पर जब भी गाड़ी रोकनी हो हमेशा पैर वाले ब्रेक या हैंडब्रेक का ही इस्तेमाल करें. जब आगे का ट्रैफिक आगे बढ़े तभी ब्रेक छोड़कर धीरे-धीरे क्लच को रिलीज करें और आराम से आगे बढ़ें. इन आदतों से आपकी कार हमेशा सलामत रहेगी.

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