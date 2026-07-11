INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजाम में फंस गए तो कार चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना क्लच हो जाएगा खराब

जाम में फंस गए तो कार चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना क्लच हो जाएगा खराब

Protect Car Clutch: भारी ट्रैफिक जाम में कार का क्लच प्लेट खराब होने से कैसे बचाएं? जानिए हाफ क्लच राइडिंग से होने वाले नुकसान और सही ड्राइविंग टिप्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

Protect Car Clutch: भारत में बढ़ते गाड़ियों की भीड़ से अब रोड पर चलना आसान नहीं है. क्योंकि, अपने देश में अब रोड पर बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक देखने को मिलती है. जिससे रोड पर लंबा जाम भी हमेशा रहता है. लगातार जाम में गाड़ी चलाना भी एक मुश्किल काम है और गाड़ी को भी काफी दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है. 

बता दें कि, ट्रैफिक में एक छोटी सी आदत कार के सबसे जरूरी हिस्से यानी क्लच को पल भर में बर्बाद कर सकती है. इस लिए आज हम जानेंगे कि जाम में कार चलाते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका क्लच सालों-साल बिल्कुल सही रहे.

इस आदत को आज ही छोड़ें 

बता दें कि, ट्रैफिक में चलते समय सबसे आम गलती यह होती है कि लोग एक्सिलरेटर दबाते वक्त भी अपना पैर पूरी तरह क्लच पेडल से नहीं हटाते हैं. इस हाफ क्लच की स्थिति में क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच जबरदस्त रगड़ होती है. जिससे बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी पैदा होती है. कुछ ही मिनटों में क्लच असेंबली जलने लगती है और केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगती है. हमेशा ध्यान रखें कि गियर बदलने के तुरंत बाद पैर को क्लच पेडल से हटाकर साइड में बने डेड पेडल पर रख लें.

यह भी पढ़ें: तबाही मचाने वाले तूफान के नाम पर लॉन्च हुई करोड़ों की सुपरकार, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कार को हमेशा न्यूट्रल

जब भी आप जाम में गाड़ी कुछ सेकंड या मिनटों के लिए पूरी तरह से रोकते हैं तो इस दौरान कई ड्राइवर गियर में ही गाड़ी रखकर क्लच दबाए खड़े रहते हैं. यह आदत क्लच के रिलीज बेयरिंग पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है जिससे वह समय से पहले टूट जाता है. 

सही तरीका यह है कि जैसे ही गाड़ी रुके गियर को तुरंत न्यूट्रल पर डालें और क्लच से पैर पूरी तरह हटा लें. अगर सड़क पर थोड़ा ढलान है तो क्लच और ब्रेक पर पैर दबाकर रखने के बजाय हैंडब्रेक का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होता है.

क्लच से गाड़ी रोकने की न करें भूल

बता दें कि, फ्लाईओवरों या पहाड़ी रास्तों पर जब जाम लगता है तो अक्सर लोग गाड़ी को पीछे जाने से रोकने के लिए क्लच और एक्सिलरेटर का एक साथ आधा-आधा इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से गाड़ी एक जगह तो रुक जाती है लेकिन यह आपके क्लच प्लेट की लाइफ को आधा कर देती है. 

चढ़ाई पर जब भी गाड़ी रोकनी हो हमेशा पैर वाले ब्रेक या हैंडब्रेक का ही इस्तेमाल करें. जब आगे का ट्रैफिक आगे बढ़े तभी ब्रेक छोड़कर धीरे-धीरे क्लच को रिलीज करें और आराम से आगे बढ़ें. इन आदतों से आपकी कार हमेशा सलामत रहेगी.

यह भी पढ़ें: बारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Protect Car Clutch Traffic Half Clutch Riding Damage Car Clutch Plate Life Bumper To Bumper Driving
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
जाम में फंस गए तो कार चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना क्लच हो जाएगा खराब
जाम में फंस गए तो कार चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना क्लच हो जाएगा खराब
ऑटो
Driving Car With Slippers: चप्पल पहनकर कार चला सकते हैं या नहीं, क्या पुलिस काट सकती है चालान? 
चप्पल पहनकर कार चला सकते हैं या नहीं, क्या पुलिस काट सकती है चालान? 
ऑटो
बारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस
बारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस
ऑटो
Ola-Uber यूजर्स और ड्राइवरों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द लागू होने जा रही नई पॉलिसी
Ola-Uber यूजर्स और ड्राइवरों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द लागू होने जा रही नई पॉलिसी
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'
वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
'शादी के दूसरे महीने ही...', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला
'शादी के दूसरे महीने ही', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Monsoon Livestock Care: बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय
बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget