हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

सिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

रुग्राम की स्टार्टअप Blinq मोबिलिटी एक नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है. ये कार MG Comet और Tata Tiago EV जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों टक्कर दे सकती है. आइए इसके कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ग्राहकों को अभी भी कम कीमत वाली गाड़ियों का इंतजार है. MG Comet EV और Tata Tiago EV जैसे मॉडल बाजार में मौजूद हैं, फिर भी लोग और सस्ते विकल्प चाहते हैं. अब गुरुग्राम की स्टार्टअप कंपनी Blinq मोबिलिटी इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक नई किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है, जिससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आइए इस नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानते हैं.

कीमत हो सकती है करीब 4 लाख रुपये

एक व्लॉगर ने बताया कि कंपनी अभी इसे Car1 नाम से बुला रही है, हालांकि यह फाइनल नाम नहीं है. कंपनी 2026 के पहले छह महीनों में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करेगी. इसे सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा है ताकि सभी तकनीकी दिक्कतों को समय रहते ठीक किया जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत करीब 4 लाख रुपये हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह तीन पहिया वाहन की कीमत के आसपास होगी और सीधे MG Comet EV व Tata Tiago EV को टक्कर देगी.

डिजाइन और साइज कैसा है?

डिजाइन की बात करें तो यह कार थोड़ी मॉडिफाइड टाटा नैनो जैसी दिखती है. हालांकि अभी साफ नहीं है कि इसका बेस नैनो है या इसे पूरी तरह नया बनाया गया है. इसके आगे की तरफ काली पट्टी दी गई है, जिसके बीच में कंपनी का लोगो चमकता है. हेडलाइट्स LED हैं और सामने कोई ग्रिल नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार है. कंपनी ने बॉडी पैनल के लिए खास हल्का और मजबूत मटीरियल इस्तेमाल किया है. उनका दावा है कि यह आम स्टील से ज्यादा मजबूत है. कार का साइज छोटा रखा गया है ताकि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान हो.

Blinq मोबिलिटी बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. यह कार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है. कंपनी एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे बैटरी को आसानी से निकाला और लगाया जा सके. अगर यह फीचर सही तरीके से काम करता है, तो यह ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकता है.

IIT स्टूडेंट की पहल

इस स्टार्टअप की शुरुआत IIT दिल्ली के पूर्व छात्र निकेश बिष्ट ने की है. कंपनी की टीम में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी में काम किया है. यही वजह है कि इस छोटी सी कार से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

यह भी पढ़ें:-10 लाख से कम में चाहिए कोई बेस्ट CNG कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें डिटेल्स 

Published at : 16 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Affordable Electric Car Blinq EV 4 Lakh EV MG Comet Rival Tata Tiago EV Competition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
महाराष्ट्र
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
महाराष्ट्र
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget