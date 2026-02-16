सिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ग्राहकों को अभी भी कम कीमत वाली गाड़ियों का इंतजार है. MG Comet EV और Tata Tiago EV जैसे मॉडल बाजार में मौजूद हैं, फिर भी लोग और सस्ते विकल्प चाहते हैं. अब गुरुग्राम की स्टार्टअप कंपनी Blinq मोबिलिटी इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक नई किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है, जिससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आइए इस नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानते हैं.

कीमत हो सकती है करीब 4 लाख रुपये

एक व्लॉगर ने बताया कि कंपनी अभी इसे Car1 नाम से बुला रही है, हालांकि यह फाइनल नाम नहीं है. कंपनी 2026 के पहले छह महीनों में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करेगी. इसे सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा है ताकि सभी तकनीकी दिक्कतों को समय रहते ठीक किया जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत करीब 4 लाख रुपये हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह तीन पहिया वाहन की कीमत के आसपास होगी और सीधे MG Comet EV व Tata Tiago EV को टक्कर देगी.

डिजाइन और साइज कैसा है?

डिजाइन की बात करें तो यह कार थोड़ी मॉडिफाइड टाटा नैनो जैसी दिखती है. हालांकि अभी साफ नहीं है कि इसका बेस नैनो है या इसे पूरी तरह नया बनाया गया है. इसके आगे की तरफ काली पट्टी दी गई है, जिसके बीच में कंपनी का लोगो चमकता है. हेडलाइट्स LED हैं और सामने कोई ग्रिल नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार है. कंपनी ने बॉडी पैनल के लिए खास हल्का और मजबूत मटीरियल इस्तेमाल किया है. उनका दावा है कि यह आम स्टील से ज्यादा मजबूत है. कार का साइज छोटा रखा गया है ताकि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान हो.

Blinq मोबिलिटी बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. यह कार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है. कंपनी एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे बैटरी को आसानी से निकाला और लगाया जा सके. अगर यह फीचर सही तरीके से काम करता है, तो यह ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकता है.

IIT स्टूडेंट की पहल

इस स्टार्टअप की शुरुआत IIT दिल्ली के पूर्व छात्र निकेश बिष्ट ने की है. कंपनी की टीम में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी में काम किया है. यही वजह है कि इस छोटी सी कार से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

