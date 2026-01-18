फुल टैंक में चलेगी 1700 KM, चीनी कंपनी ने पेश की हाइब्रिड SUV, जानें कीमत और रेंज

चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी एक्सपेंग मोटर्स ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी नई G7 SUV का हाइब्रिड वर्जन पेश किया है. यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज करने पर 1704 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. यह दूरी इतनी है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर एक बार में आराम से बिना रुके किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को गाड़ी से लंबा सफर करते समय चार्जिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. आइए आपको गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

चीनी कंपनी का दावा है कि G7 दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली SUV बन गई है. गाड़ी में 55.8 kWh बैटरी के साथ 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. इसके साथ ही गाड़ी में छोटा पेट्रोल इंजन भी लगा है, जो कार को चलाने की बजाय बैटरी को चार्ज करने का काम करता है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी को किफायती कीमत में लॉन्च किया है. गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 28 हजार डॉलर करीब 23.5 लाख रुपये है.

इतनी है गाड़ी की रेंज

इस SUV के साथ-साथ कंपनी ने अपनी P7+ सेडान भी पेश की है. गाड़ी की रेंज की बात की जाए तो ये कार 1,550 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. इसकी कीमत 27 हजार डॉलर यानी 22.6 लाख रुपये से शुरू होती है. Xpeng ने पिछले साल 4.29 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है.

एक्सपेंग भविष्य की तकनीक पर भी काम कर रही है. कंपनी ने ऐसा ह्यूमनॉएड रोबोट बनाया है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है. इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के मुताबिक, साल 2028 से 2038 के बीच रोबोट्स का इस्तेमाल आम जीवन में बड़े पैमाने पर होगा.

यह भी पढ़ें:-

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप वेरिएंट में किस SUV के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ