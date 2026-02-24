500 km रेंज के साथ ज्यादा स्पेस, ये हैं भारत की लग्जरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत

इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ती जा रही है. यहां एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. कई गाड़ियां ऐसी हैं, जो लंबी रेंज, कम्फर्टेबल केबिन और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती हैं. अगर आप बड़ी फैमिली के लिए कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको लंबी रेंज के साथ आने वाली इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Mahindra XEV 9S

पहली कार Mahindra XEV 9s है, जोकि इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार है. यह गाड़ी एडवांस फीचर्स के साथ आती है और इसमें 3 बैटरी पैक ऑप्शन्स मिलते हैं. जो मैक्सिमम 679 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज देते हैं. गाड़ी में ट्रिपल पैनोरमिक डिस्प्ले, Harman Kardon साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. गाड़ी की कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये से शुरू होती है.

MG M9

दूसरी कार MG M9 है, जोकि एक लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV के तौर पर जानी जाती है. इसमें 90 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो 548 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज के साथ आती है. गाड़ी में 16-वे एडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, 8 मसाज मोड, पावर्ड ऑटोमन सीट्स, आर्मरेस्ट कंट्रोल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग डोर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत की बात की जाए तो यह 70.90 लाख रुपये है.

Kia Carens Clavis

तीसरी कार Kia Carens Clavis EV है, जो कि एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है. यह स्टैंडर्ड Carens के कई डिजाइन और फीचर एलिमेंट्स को आगे बढ़ाती है. गाड़ी में 51.4 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो अधिकतम 490 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है. Kia की इस कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल पैनोरमिक स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 17.78 लाख रुपये है.

BYD eMax7

इसके अलावा चौथी कार BYD eMax7 है. यह एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV है. इस सेगमेंट में यह कार मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है. यह गाड़ी 120 kW/ 150kW पावर और 310 Nm टॉर्क जनरेट करती है. गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 180 किलोमीटर/घंटा है.

Mercedes-Benz EQB

अगला नाम Mercedes-Benz EQB का है, जो लिस्ट की सबसे महंगी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है. यह गाड़ी करीब 190 hp पावर देती है और टॉप स्पीड 160 किलोमीटर/घंटा है और अधिकतम 530 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है. गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक स्लाइडिंग सनरूफ, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन और प्रीमियम केबिन डिजाइन मिलता है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 72.20 लाख रुपये है.

