400 KM से ज्यादा की रेंज, ये हैं देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत और फीचर्स

Affordable EVs in India: अगर आप किसी सस्ती इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी EV खरीदना आपके लिए खरीदना बेहतर रहेगा? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कम बजट में बेहतर रेंज और फीचर्स देने वाली इलेक्ट्रिक कारें आज कार लवर्स की पहली पसंद बन रही हैं. यहां हम आपको तीन ऐसी किफायती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानकारी देंगे, जो 10 लाख से कम कीमत में बेहतरीन विकल्प पेश करती हैं. इस लिस्ट में हमने MG Comet EV, Tata Tiago EV और Tata Punch EV को रखा है.

MG Comet EV

भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो MG Comet EV की शुरुआती कीमत 4.99 लाख है (Battery-as-a-Service मॉडल के तहत), जबकि इसकी स्टैंडर्ड कीमत 7 लाख है. इसमें 17.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो 230 किलोमीटर की ARAI-प्रमाणित रेंज देती है. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डुअल एयरबैग्स और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स इसे शहरी यात्राओं के लिए कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाते हैं.

Tata Tiago EV

Tata Tiago EV देश की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन चुकी है. इसकी किफायती कीमत, अच्छी रेंज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे खास बनाती है. ये कार 7.99 लाख की शुरुआती कीमत के साथ, दो बैटरी विकल्पों 19.2 kWh (223 Km रेंज) और 24 kWh (293 Km रेंज) में आती है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, हरमन साउंड सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 58 मिनट में 80% तक फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जिससे यह बेहतर रेंज और सुविधा चाहने वालों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनती है.

Tata Punch EV

Tata Punch EV एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है जो न केवल फीचर्स बल्कि सेफ्टी और रेंज में भी शानदार परफॉर्म करती है. भारत में बनी इस EV को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. ये कार 9.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और यह दो बैटरी वेरिएंट-25 kWh (315 Km रेंज) और 35 kWh (421 Km रेंज) के साथ आती है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और वायरलेस अपडेट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है.

Published at : 18 Feb 2026 02:28 PM (IST)
