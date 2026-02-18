EV यूजर्स के लिए राहत! अब 12 मिनट में फुल चार्ज होगी EV, चीन ने बनाई सुपरफास्ट बैटरी

भारत समेत दुनिया के कई देशों में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है. इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की जगह Electric Car को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें चार्ज करने में ज्यादा समय लगना एक बड़ी परेशानी है. अब इस समस्या का हल चीन की मशहूर बैटरी निर्माता कंपनी CATL ने निकालने का दावा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CATL ने नई तकनीक वाली EV बैटरी पेश की है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी आम इलेक्ट्रिक कार बैटरी के मुकाबले बहुत तेजी से चार्ज हो सकती है. इससे लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफर आसान हो जाएगा.

सिर्फ 12 मिनट में होगी फुल चार्ज

इस नई बैटरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे केवल 12 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर होगी. अभी ज्यादातर EV को चार्ज होने में काफी समय लगता है, जिससे लोग लंबी यात्रा करने से हिचकते हैं. लेकिन इतनी तेज चार्जिंग से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.

लंबे समय तक चलेगी और कम होगा नुकसान

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैटरी 1.5 मिलियन मील तक चल सकती है. इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी इसकी क्षमता करीब 80 प्रतिशत तक बनी रह सकती है. कंपनी ने इसमें स्मार्ट कूलिंग और सेल्फ रिपेयर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन देगी.

कारों में आने में लग सकता है समय

फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस नई बैटरी को बाजार में आने वाली कारों में कब तक लगाया जाएगा. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो Electric Car को बार-बार और लंबे समय तक चार्ज करने की परेशानी काफी कम हो जाएगी. बता दें कि चीन की CATL कंपनी की यह नई बैटरी तकनीक Electric Car बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

ये भी पढ़ें: AI Summit 2026: अब एक्सीडेंट से बचाएगा AI, जानें नींद आने पर कैसे खुद रुक जाएगी कार