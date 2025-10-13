हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1.30 लाख GST कट के बाद मिल रही देश की सबसे सस्ती कार, मार्केट में इन गाड़ियों को देती है टक्कर

1.30 लाख GST कट के बाद मिल रही देश की सबसे सस्ती कार, मार्केट में इन गाड़ियों को देती है टक्कर

Maruti S-Presso: एरिना के जरिए बेची जाने वाली यह हैचबैक एक माइक्रो-एसयूवी जैसे डिजाइन के साथ आती है. आइए इस गाड़ी के माइलेज और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय माइक्रो SUV एस-प्रेसो की कीमतों में बड़ी कटौती की है. दिवाली से पहले ये कार अब 1.30 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. जीएसटी कटौती से पहले जहां Maruti Alto K10 देश की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी. वहीं अब Maruti S-Presso कंपनी की एंट्री लेवल कार बन गई है. 

Maruti S-Presso की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. कमाल की ये बात है कि ऑल्टो की नई कीमत 3.69 लाख रुपये है. यानी दोनों के बीच 20 हजार रुपये का अंतर है. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत अब 5.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है, जो कि पहले 6.12 लाख रुपये थी. 

एरिना के जरिए बेची जाने वाली यह हैचबैक एक माइक्रो-एसयूवी जैसे डिजाइन के साथ आती है. आइए इस गाड़ी के माइलेज और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

जानिए Maruti S-Presso का माइलेज 

मारुति एस-प्रेसो 8 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल STD और टॉप वेरिएंट VXI CNG शामिल हैं. इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68PS पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है, जबकि CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में आता है. Maruti S-Presso पेट्रोल वेरिएंट में 24.12 से 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है.

गाड़ी का माइलेज और राइवल्स

मारुति एस-प्रेसो में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, और ABS+EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं. कम बजट में बेहतर माइलेज और फीचर्स चाहने वालों के लिए Maruti S-Presso एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है.

मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात की जाए तो इसके पेट्रोल MT वेरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 32.73 किमी/किलोग्राम है. एस-प्रेसो मार्केट में एंट्री लेवल कारें Renault Kwid और Tata Tiago को टक्कर देती है. इसके अलावा ये अपनी ही कंपनी की कारें जैसे मारुति सेलेरियो, ऑल्टो K10 और इग्निस की राइवल भी है. 

Published at : 13 Oct 2025 12:14 PM (IST)
