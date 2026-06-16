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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं भारत की सबसे लो मेंटिनेंस कारें, 2000 से 2500 रुपये में हो जाता है पूरा काम

ये हैं भारत की सबसे लो मेंटिनेंस कारें, 2000 से 2500 रुपये में हो जाता है पूरा काम

Low Maintenance Cars India: भारत में कम मेंटिनेंस खर्च वाली कारें बजट खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. Renault Kwid, Alto K10, Wagon R और Magnite जैसी कारें कम सर्विस लागत के लिए जानी जाती हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 09:39 AM (IST)
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Low Maintenance Cars India:  कार खरीदना तो आसान है, लेकिन असली खर्चा तो उसकी सर्विस और मेंटिनेंस में होता है. हर महीने मोटी रकम workshop में लगाना किसी को पसंद नहीं. इसीलिए कई लोग ऐसी कार ढूंढते हैं जो चले भी और ज्यादा खर्च भी ना कराए.  अच्छी खबर ये है कि ऐसी कारें भी होता है और इनकी सालाना सर्विस कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

Renault Kwid, Alto K10 और S-Presso में सबसे कम खर्च

सबसे कम मेंटिनेंस वाली कार की बात करें तो Renault Kwid का नाम सबसे पहले आता है. इसकी सालाना मेंटिनेंस cost सिर्फ 2,500 रुपये है, यानी महीने के हिसाब से 200 रुपये से भी कम. Renault Kwid में तीन labour-free services मिलती हैं और हर 10,000 km या एक साल पर सर्विस करानी होती है. इसका fuel economy 21.7 kmpl है, जो daily city driving के लिए एकदम सही है.

इसके अलावा Maruti Suzuki Alto K10 और S-Presso का सालाना मेंटिनेंस खर्च 3,000 रुपये है, Alto K10 की fuel efficiency 24.49 kmpl है और इसके spare parts भी आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं. 

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फैमिली और SUV सेगमेंट में भी हैं किफायती विकल्प

अगर थोड़ा बड़ा और family-friendly option चाहिए तो Maruti Suzuki Wagon R भी एक शानदार choice है जिसकी सालाना मेंटिनेंस cost लगभग 3,600 रुपये है और fuel efficiency 24.35 kmpl तक जाती है. SUV category में Hyundai Venue और Nissan Magnite दोनों 3,200 रुपये प्रति साल की मेंटिनेंस cost के साथ आते हैं. 

अगर आप थोड़ा ज्यादा सफर करते हैं, तो Tata Punch एक समार्ट पसंद हे सकता है इसकी service हर 15,000 km पर होती है और सालाना मेंटिनेंस 4,800 रुपये है, जिसमें पांच साल में 75,000 km तक cover होता है. तो अगली बार जब आप कार खरीदने का सोचें, तो सिर्फ showroom price नहीं, बल्कि सालाना मेंटिनेंस cost भी जरूर देखें. 2,500 रुपये से 3,200 रुपये के बीच में पूरे साल की सर्विस मेल सकता है.  

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Published at : 16 Jun 2026 09:39 AM (IST)
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Auto News Low Maintenance Cars India Cheapest Maintenance Cars Cheap Service Cars
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