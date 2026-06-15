100cc नहीं, 150cc भी नहीं, आखिर 125cc बाइकें ही क्यों बन रही हैं भारत की नई फेवरेट

Motorcycle Sales India: अगर पिछले कुछ सालों के भारतीय टू-व्हीलर बाजार पर नजर डालें तो एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है. कभी 100cc बाइकें आम लोगों की पहली पसंद होती थीं, जबकि ज्यादा पावर चाहने वाले ग्राहक 150cc सेगमेंट की तरफ जाते थे. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आज 125cc बाइकें दोनों सेगमेंट के बीच सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरी हैं. बिक्री के आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं.

Hero, Honda, TVS और Bajaj जैसी कंपनियां लगातार इस सेगमेंट में नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 125cc बाइकें ग्राहकों को माइलेज और परफॉर्मेंस का शानदार संतुलन देती हैं. शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे की छोटी यात्राओं तक, यह बाइकें लगभग हर जरूरत को पूरा करती हैं. यही कारण है कि युवा, ऑफिस जाने वाले लोग और परिवारों के लिए भी यह सेगमेंट तेजी से पसंदीदा बनता जा रहा है.

माइलेज भी शानदार, पावर भी भरपूर

125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलन है. 100cc बाइकें भले ही बेहतर माइलेज देती हों, लेकिन उनमें पावर और तेज रफ्तार की कमी महसूस होती है. दूसरी तरफ 150cc बाइकें ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन उनकी कीमत और ईंधन खर्च भी ज्यादा होता है. ऐसे में 125cc बाइकें बीच का सबसे बेहतर रास्ता बनकर सामने आई हैं. इनमें आमतौर पर 50 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है, जो रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी फायदेमंद है.

साथ ही इंजन इतना दमदार होता है कि ओवरटेकिंग, डबल सवारी और हाईवे पर भी बाइक कमजोर महसूस नहीं होती. यही वजह है कि ग्राहक अब केवल माइलेज नहीं बल्कि बेहतर राइडिंग अनुभव भी चाहते हैं और 125cc बाइकें उनकी इस जरूरत को पूरा कर रही हैं.

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फीचर्स और कीमत ने बदली पूरी बाजी

पहले 125cc बाइकों को सिर्फ एक साधारण कम्यूटर बाइक माना जाता था, लेकिन अब कंपनियों ने इस सेगमेंट को काफी प्रीमियम बना दिया है. LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टार्ट-स्टॉप तकनीक और बेहतर डिजाइन जैसे फीचर्स अब इस श्रेणी में आम होते जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनकी कीमत भी 150cc बाइकों की तुलना में काफी कम रहती है. ग्राहक को कम खर्च में ज्यादा फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है.

इसके अलावा बढ़ती आय और बदलती जरूरतों के कारण लोग अब सिर्फ सस्ती बाइक नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी विकल्प तलाश रहे हैं. 125cc बाइकें इसी सोच पर पूरी तरह फिट बैठती हैं. यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भी इस सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और यह भारतीय बाइक बाजार का सबसे मजबूत सेगमेंट बन सकता है.

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