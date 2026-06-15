E85 फ्यूल आने से पहले जान लें ये जरूरी बात, E20 वाहन मालिकों के लिए अहम खबर

Ethanol Policy: देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही में E85 फ्यूल और Flex Fuel वाहनों को लेकर चर्चा तेज हुई है. इसके बाद कई E20 वाहन मालिकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या भविष्य में उनके वाहन पुराने हो जाएंगे या उन्हें नई तकनीक वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री ने इस विषय पर स्थिति साफ करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

सरकार का कहना है कि E85 फ्यूल के आने का मतलब यह नहीं है कि E20 वाहनों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी. दोनों तरह की तकनीकें अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से काम करेंगी. इसलिए जिन लोगों ने हाल के वर्षों में E20 अनुकूल कार या बाइक खरीदी है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार का फोकस फिलहाल एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाना और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना है.

E20 और E85 में क्या है अंतर, समझिए आसान भाषा में

E20 और E85 दोनों एथेनॉल मिश्रित ईंधन हैं, लेकिन दोनों में एथेनॉल की मात्रा अलग होती है. E20 में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. वहीं E85 में एथेनॉल की मात्रा 85 प्रतिशत तक होती है. E20 ईंधन पर चलने वाले वाहन उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, जबकि E85 का उपयोग करने के लिए खास Flex Fuel तकनीक वाले वाहन की जरूरत होती है.

इसका मतलब यह है कि E20 वाहन सीधे E85 फ्यूल पर नहीं चल सकते. इसी वजह से सरकार और वाहन कंपनियां अलग-अलग तकनीकों के लिए अलग वाहन विकसित कर रही हैं. E20 वाहनों का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रहेगा और उनके लिए ईंधन की उपलब्धता भी बनी रहेगी. इसलिए मौजूदा वाहन मालिकों को किसी तरह के बदलाव या अतिरिक्त खर्च की चिंता नहीं करनी चाहिए.

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सरकार ने क्या कहा और आगे क्या होगा?

पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि E85 फ्यूल को बढ़ावा देने का उद्देश्य E20 वाहनों को हटाना नहीं है. सरकार चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ाना चाहती है. E20 वाहन देश में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आने वाले वर्षों में भी इनका इस्तेमाल जारी रहेगा. दूसरी तरफ Flex Fuel तकनीक वाले वाहन बाजार में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे.

इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार वाहन चुनने की सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि एथेनॉल का ज्यादा उपयोग होने से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा. ऐसे में E20 और E85 दोनों तकनीकें आने वाले समय में साथ-साथ आगे बढ़ेंगी. इसलिए E20 वाहन मालिकों के लिए फिलहाल किसी तरह की चिंता की बात नहीं है और उनके वाहन पूरी तरह उपयोगी बने रहेंगे.

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