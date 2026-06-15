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हिंदी न्यूज़ऑटोE85 फ्यूल आने से पहले जान लें ये जरूरी बात, E20 वाहन मालिकों के लिए अहम खबर

E85 फ्यूल आने से पहले जान लें ये जरूरी बात, E20 वाहन मालिकों के लिए अहम खबर

Ethanol Policy: E85 फ्यूल को लेकर बढ़ रही चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ किया है कि E20 वाहन बेकार नहीं होंगे. E20 और E85 दोनों अपनी जरूरत और तकनीक के अनुसार बाजार में साथ मौजूद रहेंगे.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 05:04 PM (IST)
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Ethanol Policy: देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही में E85 फ्यूल और Flex Fuel वाहनों को लेकर चर्चा तेज हुई है. इसके बाद कई E20 वाहन मालिकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या भविष्य में उनके वाहन पुराने हो जाएंगे या उन्हें नई तकनीक वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री ने इस विषय पर स्थिति साफ करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी है. 

सरकार का कहना है कि E85 फ्यूल के आने का मतलब यह नहीं है कि E20 वाहनों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी. दोनों तरह की तकनीकें अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से काम करेंगी. इसलिए जिन लोगों ने हाल के वर्षों में E20 अनुकूल कार या बाइक खरीदी है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार का फोकस फिलहाल एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाना और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना है.

E20 और E85 में क्या है अंतर, समझिए आसान भाषा में

E20 और E85 दोनों एथेनॉल मिश्रित ईंधन हैं, लेकिन दोनों में एथेनॉल की मात्रा अलग होती है. E20 में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. वहीं E85 में एथेनॉल की मात्रा 85 प्रतिशत तक होती है. E20 ईंधन पर चलने वाले वाहन उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, जबकि E85 का उपयोग करने के लिए खास Flex Fuel तकनीक वाले वाहन की जरूरत होती है. 

इसका मतलब यह है कि E20 वाहन सीधे E85 फ्यूल पर नहीं चल सकते. इसी वजह से सरकार और वाहन कंपनियां अलग-अलग तकनीकों के लिए अलग वाहन विकसित कर रही हैं. E20 वाहनों का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रहेगा और उनके लिए ईंधन की उपलब्धता भी बनी रहेगी. इसलिए मौजूदा वाहन मालिकों को किसी तरह के बदलाव या अतिरिक्त खर्च की चिंता नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: मानसून में बाइक बन सकती है मुसीबत, बारिश से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें

सरकार ने क्या कहा और आगे क्या होगा?

पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि E85 फ्यूल को बढ़ावा देने का उद्देश्य E20 वाहनों को हटाना नहीं है. सरकार चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ाना चाहती है. E20 वाहन देश में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आने वाले वर्षों में भी इनका इस्तेमाल जारी रहेगा. दूसरी तरफ Flex Fuel तकनीक वाले वाहन बाजार में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे. 

इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार वाहन चुनने की सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि एथेनॉल का ज्यादा उपयोग होने से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा. ऐसे में E20 और E85 दोनों तकनीकें आने वाले समय में साथ-साथ आगे बढ़ेंगी. इसलिए E20 वाहन मालिकों के लिए फिलहाल किसी तरह की चिंता की बात नहीं है और उनके वाहन पूरी तरह उपयोगी बने रहेंगे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Flex-fuel Cars Ethanol Blended Fuel E85 Fuel E20 Vehicles
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