फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, भारत में आज लॉन्च होने जा रही BYD की पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती पॉपुलेरिटी के बीच अब हाइब्रिड कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. इसी को देखते हुए BYD भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी 9 जून को नई BYD Sealion 6 को भारतीय बाजार में उतारेगी. अब तक BYD भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन Sealion 6 के जरिए कंपनी पहली बार भारतीय ग्राहकों को प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक का ऑप्शन देने जा रही है.

Sealion 6 में कंपनी की खास DM-i हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक फर्स्ट सिद्धांत पर काम करता है, यानी शहरों की ड्राइविंग के दौरान गाड़ी मुख्यतौर से इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की मदद से चलती है. इससे पेट्रोल की खपत कम होती है और गाड़ी चलाने का खर्च भी घट जाता है. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी काम करता है, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Sealion 6 का लुक काफी मॉडर्न और प्रीमियम है. SUV की लंबाई लगभग 4.77 मीटर है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार दिखाई देता है. सामने की तरफ स्लीक LED हेडलाइट्स, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं. वहीं पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललाइट्स, लाइट बार और रूफ स्पॉइलर जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इसे और आकर्षक बनाते हैं. कंपनी ने इसमें स्टाइलिश अलॉय व्हील्स भी दिए हैं.

इस SUV के केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल, प्रीमियम फिनिश और आकर्षक कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लेदरेट सीटें, तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 15.6 इंच की बड़ी रोटेटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. इन फीचर्स की वजह से यह SUV तकनीक और आराम दोनों के मामले में काफी आगे दिखाई देती है.

गाड़ी की सेफ्टी और खासियत

सुरक्षा के मामले में भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. उम्मीद की जा रही है कि Sealion 6 में 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और 10-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए जाएंगे. ये सभी फीचर्स इसे एक सेफ और हाई-टेक SUV बनाते हैं.

BYD Sealion 6 की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार ड्राइविंग रेंज मानी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और बैटरी कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज बैटरी और फुल टैंक के साथ यह SUV 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है. यानी लंबी यात्राओं के चलते बार-बार चार्जिंग या फ्यूल भरवाने की चिंता काफी हद तक कम हो जाती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

अभी यह साफ नहीं है कि भारत में कंपनी इसका कौन-सा पावरट्रेन वेरिएंट लॉन्च करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह SUV उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन की सुविधा भी नहीं छोड़ना चाहते.

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