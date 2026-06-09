हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 1000 KM, भारत में आज लॉन्च होने जा रही BYD की पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV

फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, भारत में आज लॉन्च होने जा रही BYD की पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV

BYD Plug-in Hybrid SUV: इस गाड़ी में 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

By : क़मरजहां | Updated at : 09 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती पॉपुलेरिटी के बीच अब हाइब्रिड कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. इसी को देखते हुए BYD भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी 9 जून को नई BYD Sealion 6 को भारतीय बाजार में उतारेगी. अब तक BYD भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन Sealion 6 के जरिए कंपनी पहली बार भारतीय ग्राहकों को प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक का ऑप्शन देने जा रही है.

Sealion 6 में कंपनी की खास DM-i हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक फर्स्ट सिद्धांत पर काम करता है, यानी शहरों की ड्राइविंग के दौरान गाड़ी मुख्यतौर से इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की मदद से चलती है. इससे पेट्रोल की खपत कम होती है और गाड़ी चलाने का खर्च भी घट जाता है. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी काम करता है, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Sealion 6 का लुक काफी मॉडर्न और प्रीमियम है. SUV की लंबाई लगभग 4.77 मीटर है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार दिखाई देता है. सामने की तरफ स्लीक LED हेडलाइट्स, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं. वहीं पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललाइट्स, लाइट बार और रूफ स्पॉइलर जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इसे और आकर्षक बनाते हैं. कंपनी ने इसमें स्टाइलिश अलॉय व्हील्स भी दिए हैं.

इस SUV के केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल, प्रीमियम फिनिश और आकर्षक कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लेदरेट सीटें, तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 15.6 इंच की बड़ी रोटेटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. इन फीचर्स की वजह से यह SUV तकनीक और आराम दोनों के मामले में काफी आगे दिखाई देती है.

गाड़ी की सेफ्टी और खासियत

सुरक्षा के मामले में भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. उम्मीद की जा रही है कि Sealion 6 में 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और 10-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए जाएंगे. ये सभी फीचर्स इसे एक सेफ और हाई-टेक SUV बनाते हैं.

BYD Sealion 6 की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार ड्राइविंग रेंज मानी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और बैटरी कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज बैटरी और फुल टैंक के साथ यह SUV 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है. यानी लंबी यात्राओं के चलते बार-बार चार्जिंग या फ्यूल भरवाने की चिंता काफी हद तक कम हो जाती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

अभी यह साफ नहीं है कि भारत में कंपनी इसका कौन-सा पावरट्रेन वेरिएंट लॉन्च करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह SUV उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन की सुविधा भी नहीं छोड़ना चाहते.

यह भी पढ़ें:-

अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 09 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
BYD Sealion 6 Byd India Byd Auto BYD Plug In Hybrid SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, भारत में आज लॉन्च होने जा रही BYD की पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, भारत में आज लॉन्च होने जा रही BYD की पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV
ऑटो
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
ऑटो
'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर
'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर
ऑटो
पुरानी बाइक लाने पर मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी दे रही बड़ा कैशबैक, जानिए डिटेल्स
पुरानी बाइक लाने पर मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी दे रही बड़ा कैशबैक, जानिए डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का क्रिप्टो फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
US ने जब्त किया 1 अरब डॉलर का फंड तो गुस्से से तमतमाया ईरान, कहा - 'बौने चोर के जिस्म पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने ही विधायक से नाराज होकर रोने लगे BJP पार्षद संजय गुजराती, कहा- संगठन से करेंगे शिकायत
अपने ही विधायक से नाराज होकर रोने लगे BJP पार्षद संजय गुजराती, कहा- संगठन से करेंगे शिकायत
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
क्रिकेट
जायसवाल-पंत समेत 7 खिलाड़ी अचानक टीम इंडिया से बाहर, BCCI ने बदल दिया स्क्वाड
जायसवाल-पंत समेत 7 खिलाड़ी अचानक टीम इंडिया से बाहर, BCCI ने बदल दिया स्क्वाड
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
शिक्षा
PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?
PG छात्रों के लिए काम की खबर, सरकार दे रही हर महीने 15K की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget