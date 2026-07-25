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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 80 हजार की डाउन पेमेंट पर Punch खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

सिर्फ 80 हजार की डाउन पेमेंट पर Punch खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

Tata Punch: टाटा पंच में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे कई सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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अगर आप एक ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ सेफ भी हो तो Tata Punch आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. यह माइक्रो SUV भारतीय बाजार में अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार सेफ्टी और दमदार रोड प्रजेंस की चलते काफी पॉपुलर है. खास बात यह है कि अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट देकर नहीं खरीदते हैं तो हर महीने एक तय EMI पर भी खरीद सकते हैं. 

Tata Punch के बेस वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपये है. अगर ऑन रोड कीमत की बात करें तो सारे चार्जेस मिलाकर इसक यह कीमत 6.73 लाख रुपये के करीब हो जाती है. अगर आप 80,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम बैंक से कार लोन के तौर पर ले सकते हैं.

इसके बाद आपको हर महीने EMI चुकानी होगी. टाटा पंच खरीदने के लिए अगर आप 80 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए आपको 14,370 रुपये की हर महीने EMI चुकानी होगी. 

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

टाटा पंच में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, USB चार्जिंग और अच्छी क्वालिटी का केबिन दिया गया है. साथ ही पांच लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे यह फैमिली कार के तौर पर भी अच्छा विकल्प बन जाती है.

सेफ्टी के मामले में Tata Punch अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है. इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे कई जरूरी सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं. मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से भी Punch को ग्राहकों का अच्छा भरोसा मिलता है और यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में गिनी जाती है.

टाटा पंच का पावरट्रेन 

इंजन की बात करें तो Tata Punch में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा CNG वेरिएंट का विकल्प भी मौजूद है. यह इंजन रोजाना शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करता है और संतुलित माइलेज देने के लिए जाना जाता है.

अगर आपका बजट सीमित है, लेकिन आप एक सेफ, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड SUV खरीदना चाहते हैं, तो Tata Punch आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. आसान डाउन पेमेंट और फाइनेंस सुविधा की मदद से इस कार को खरीदना और भी आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें:-

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 25 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
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