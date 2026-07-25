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कम बजट में दमदार बाइक चाहिए? 125cc की इन बाइक्स पर जरूर डालें एक नजर

Best 125cc Bikes in India: कम बजट में चाहिए दमदार और ज्यादा माइलेज वाली बाइक? तो ये हैं बेस्ट ऑप्शंस. जानिए सभी बाइक की कीमत, माइलेज और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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Best 125cc Bikes in India: भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 125cc सेगमेंट का अलग ही जलवा है चल रहा है. ऐसा इस लिए है क्योंकि 100cc बाइक्स से थोड़ा ज्यादा पावर और 150cc गाड़ियों से बेहतर माइलेज का कॉम्बिनेशन इसे सभी की पहली पसंद बनाता है. 

अगर आपका बजट सीमित है लेकिन आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो लुक्स में स्पोर्टी हो, चलने में दमदार हो और रोजाना पेट्रोल का ज्यादा खर्चा भी न कराए. तो 125cc की ये बाइक्स आपके लिए एकदम सही विकल्प हैं. चलिए डालते हैं इस सेगमेंट के टॉप ऑप्शंस पर एक नजर.

टीवीएस रेडर 125 

बता दें कि, युवाओं के बीच टीवीएस रेडर 125 की डिमांड सबसे ज्यादा है. इसका मस्कुलर टैंक डिजाइन, स्प्लिट सीट और सिग्नेचर एलईडी हेडलैम्प इसे 150cc बाइक वाला एग्रेसिव लुक देते हैं. 

इसमें 124.8cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 11.38 PS की पावर जनरेट करता है. डिजिटल टीएफटी कंसोल, वॉइस असिस्ट और राइडिंग मोड्स जैसे हाइटेक फीचर्स से लैस यह बाइक लगभग 55 से 60 किमी/लीटर का शानदार माइलेज बहुत आराम से दे देती है. जिससे इस सेगमेंट में यह बाइक बेस्ट मानी जाती है.

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होंडा शाइन 125

डेली ऑफिस जाने वालों के लिए होंडा शाइन 125 आज भी सबसे भरोसेमंद पसंद बनी हुई है. इसमें 123.94cc का साइलेंट-स्टार्ट वाला इंजन दिया गया है. जो बहुत ही स्मूथ और वाइब्रेशन-फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. 

वहीं, सिंपल लेकिन एलिगेंट डिजाइन वाली यह बाइक खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर का अहसास कराती है. कम मेंटेनेंस और लगभग 55 से 60 किमी/लीटर तक का माइलेज इसे अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी खरीद बनाता है.

हीरो एक्सट्रीम 125R

वहीं, हीरो मोटोकॉर्प की हीरो एक्सट्रीम 125R ने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया है. इसका स्पोर्टी डिजाइन और चौड़ा पिछला टायर इसे बहुत एग्रेसिव लुक देता है. इसमें 124.7cc का इंजन मिलता है. 

जो राइडिंग को काफी मजेदार बनाता है. सबसे खास बात यह है कि इस बजट में भी कंपनी ने इसमें सिंगल-चैनल एबीएस का ऑप्शन दिया है जो अचानक ब्रेक लगाने पर आपको फिसलने से बचाता है. यह बाइक माइलेज और सेफ्टी दोनों का बढ़िया संतुलन है.

बजाज सीटी 125X

बता दें कि, अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो भारी लोड उठा सके और खराब से खराब रास्तों पर भी बिना शिकायत चले तो बजाज सीटी 125X आपके लिए बनी है. इसमें मजबूत क्रैश गार्ड, रियर कैरी रैक और हेडलाइट ग्रिल दी गई है जो इसे एक टफ प्रैक्टिकल लुक देती है. 

जबकि इसका 124.4cc इंजन काफी टिकाऊ है और भारी वजन के साथ भी शानदार चलती है. कम कीमत में एक मजबूत, रफ-एंड-टफ और ज्यादा माइलेज देने वाली कम्यूटर बाइक की तलाश यहां पूरी होती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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BEST 125CC BIKES Hero Xtreme TVS Raider Honda Shine 125
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