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हिंदी न्यूज़ऑटोADAS फीचर्स वाली कार खरीदने से पहले जानें ये सच्चाई, हर सड़क पर नहीं करता एक जैसा काम

ADAS फीचर्स वाली कार खरीदने से पहले जानें ये सच्चाई, हर सड़क पर नहीं करता एक जैसा काम

ADAS Features Limitations: ADAS फीचर्स वाली कार खरीदने का है प्लान. पहले जान लें भारतीय सड़कों पर इसकी असली सच्चाई.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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ADAS Features Limitations: अब जब भी कोई नई कार खरीदता है तो इस दौरान लोग सबसे पहले एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS फीचर्स की मांग सबसे ज्यादा करते हैं. बता दें कि, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी तकनीकें ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती हैं. 

लेकिन शोरूम की चमक-धमक और विज्ञापनों से अलग बात करें तो भारत की वास्तविक सड़कों पर एडास की कुछ लिमिट भी हैं. अगर आप भी सिर्फ एडास फीचर्स के भरोसे नई गाड़ी घर लाने का मन बना रहे हैं तो खरीदने से पहले इसकी पूरी सच्चाई समझ लेना बेहद जरूरी है.

टूटी सड़कों पर कैमरे फेल

बता दें कि, एडास सिस्टम का सबसे अहम फीचर लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट सड़क पर बनी सफेद या पीली पट्टियों को देखकर काम करता है. भारतीय सड़कों पर अक्सर लेन मार्किंग या तो धुंधली होती है या फिर अचानक खत्म हो जाती है. 

ऐसे में कार के शीशे पर लगे कैमरे और रडार सेंसर सही से काम नहीं करते हैं. जब सिस्टम को पट्टियां नजर नहीं आतीं तो यह अचानक काम करना बंद कर देता है. जिससे ड्राइवर को तुरंत खुद स्टीयरिंग संभालना पड़ता है.

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भारी ट्रैफिक और पैदल यात्री की चुनौती

हमारे देश की सड़कों पर ट्रैफिक का मिजाज बहुत अलग होता है. अचानक किसी भी मोड़ से ऑटो, टू-व्हीलर, पैदल यात्री या मवेशी कार के सामने आ जाते हैं. ऐसे में एडास का ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होकर जोर से ब्रेक लगा देता है. भारी ट्रैफिक में बार-बार बेवजह ब्रेक लगने से पीछे से आ रही गाड़ी के आपकी कार में टकराने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

बारिश, कोहरे और गंदे कैमरों का असर

बता दें कि, इसके अलावा मौसम का मिजाज बदलते ही एडास की परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है. भारी बारिश, घने कोहरे या फिर विंडशील्ड पर धूल-मिट्टी जमने की वजह से रडार और कैमरों का विजन ब्लॉक हो जाता है. 

ऐसे मौसम में कार का सिस्टम खुद ही एरर मैसेज दिखाकर एडास फीचर्स को बंद कर देता है. यानी जब आपको धुंध में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, तब यह तकनीक पूरी तरह से बेअसर साबित हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
ADAS Features Limitations How ADAS Works In Indian Traffic Conditions ADAS Sensor Radar Camera Issues Fog Rain Automatic Emergency Braking Risks
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