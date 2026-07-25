ADAS फीचर्स वाली कार खरीदने से पहले जानें ये सच्चाई, हर सड़क पर नहीं करता एक जैसा काम

ADAS Features Limitations: अब जब भी कोई नई कार खरीदता है तो इस दौरान लोग सबसे पहले एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS फीचर्स की मांग सबसे ज्यादा करते हैं. बता दें कि, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी तकनीकें ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती हैं.

लेकिन शोरूम की चमक-धमक और विज्ञापनों से अलग बात करें तो भारत की वास्तविक सड़कों पर एडास की कुछ लिमिट भी हैं. अगर आप भी सिर्फ एडास फीचर्स के भरोसे नई गाड़ी घर लाने का मन बना रहे हैं तो खरीदने से पहले इसकी पूरी सच्चाई समझ लेना बेहद जरूरी है.

टूटी सड़कों पर कैमरे फेल

बता दें कि, एडास सिस्टम का सबसे अहम फीचर लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट सड़क पर बनी सफेद या पीली पट्टियों को देखकर काम करता है. भारतीय सड़कों पर अक्सर लेन मार्किंग या तो धुंधली होती है या फिर अचानक खत्म हो जाती है.

ऐसे में कार के शीशे पर लगे कैमरे और रडार सेंसर सही से काम नहीं करते हैं. जब सिस्टम को पट्टियां नजर नहीं आतीं तो यह अचानक काम करना बंद कर देता है. जिससे ड्राइवर को तुरंत खुद स्टीयरिंग संभालना पड़ता है.

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भारी ट्रैफिक और पैदल यात्री की चुनौती

हमारे देश की सड़कों पर ट्रैफिक का मिजाज बहुत अलग होता है. अचानक किसी भी मोड़ से ऑटो, टू-व्हीलर, पैदल यात्री या मवेशी कार के सामने आ जाते हैं. ऐसे में एडास का ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होकर जोर से ब्रेक लगा देता है. भारी ट्रैफिक में बार-बार बेवजह ब्रेक लगने से पीछे से आ रही गाड़ी के आपकी कार में टकराने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

बारिश, कोहरे और गंदे कैमरों का असर

बता दें कि, इसके अलावा मौसम का मिजाज बदलते ही एडास की परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है. भारी बारिश, घने कोहरे या फिर विंडशील्ड पर धूल-मिट्टी जमने की वजह से रडार और कैमरों का विजन ब्लॉक हो जाता है.

ऐसे मौसम में कार का सिस्टम खुद ही एरर मैसेज दिखाकर एडास फीचर्स को बंद कर देता है. यानी जब आपको धुंध में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, तब यह तकनीक पूरी तरह से बेअसर साबित हो सकती है.

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