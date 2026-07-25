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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में चलेगी 501 KM, जानिए किन इलेक्ट्रिक बाइक्स में मिलेगी सबसे ज्यादा रेंज?

सिंगल चार्ज में चलेगी 501 KM, जानिए किन इलेक्ट्रिक बाइक्स में मिलेगी सबसे ज्यादा रेंज?

Electric Bikes: अब कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च कर रही हैं जो एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती हैं. यहां हम आपको ऐसे ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और अब एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो लंबी दूरी तय करने के साथ-साथ कम खर्च में चले तो इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग तेजी से बढ़ी है.

अब कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च कर रही हैं जो एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती हैं. ऐसे में अगर आप लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक बाइक की तलाश कर रहे हैं तो ये मॉडल आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं. 

Ola Roadster X+

सबसे पहले Ola Roadster X+ की बात करें तो यह कंपनी की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक्स में से एक है. Ola का दावा है कि इसका टॉप वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 501 किलोमीटर तक की IDC रेंज दे सकता है. बाइक में बड़ी बैटरी, दमदार इलेक्ट्रिक मोटर और मॉडर्न फीचर्स दिए गए है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, कई राइडिंग मोड और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. अगर कंपनी का दावा रियल  के करीब साबित होता है तो यह देश की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स में शामिल होगी.

Ultraviolette F77

दूसरे नंबर पर Ultraviolette F77 का नाम आता है. यह बाइक अपने स्पोर्टी डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. कंपनी के मुताबिक, इसका टॉप वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर लगभग 323 किलोमीटर तक की IDC रेंज देता है. इसके अलावा इसमें हाई स्पीड, कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी मिलती हैं. जो ग्राहक स्पोर्ट्स बाइक जैसी परफॉर्मेंस के साथ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार ऑप्शन हो सकती है.

Simple One

तीसरे ऑप्शन के तौर पर Simple One भी लंबी रेंज के मामले में काफी पॉपुलर है. हालांकि इसे स्कूटर कैटेगरी में पेश किया गया है, लेकिन लंबी दूरी तय करने की कैपेसिटी के चलते इसका नाम भी अक्सर इस लिस्ट में शामिल किया जाता है. कंपनी दावा करती है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 248 किलोमीटर तक चल सकता है. इसमें पावरफुल बैटरी, मॉडर्न डिजाइन और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है.

Revolt RV BlazeX

Revolt RV BlazeX भी इस लिस्ट का अहम हिस्सा है. यह बाइक खासतौर पर शहर और रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज देती है. बाइक में रिमूवेबल बैटरी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे इसे इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 25 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Electric Bikes Bike News Ola Roadster X Revolt RV BlazeX Ola Roadster X+
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