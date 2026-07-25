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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टी20 में जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, जानें भारत की प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए?

दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, जानें भारत की प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए?

जिम्बाब्वे ने दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव हुआ है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. श्रेयस अय्यर पहली बार टॉस हारे हैं. लगातार आठ टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर पहला टॉस हारे हैं. 

भारतीय टीम में आज यश ठाकुर को मौका मिला है. स्पीड स्टार अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. वहीं जिम्बाब्वे ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. 

टॉस के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने वाले थे." पिच की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह थोड़ी अलग दिख रही है. यह पहले मैच की तरह चिपचिपी नहीं है. मुझे लगता है कि उछाल एक समान रहेगा, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन देखते हैं कि पिच कैसा प्रदर्शन करती है."

भारत की प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन- ब्रायन बेनेट, बेन कर्रन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रियान बर्ल, वेस्ली मधावेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी

भारत ने आसानी से जीता था पहला टी20 

हरारे के इसी मैदान पर पहला टी20 मैच खेला गया था. पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन ही बना सकी थी. इसके जवाब में टीम इंडिया ने सिर्फ 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया था. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. 

यह भी पढ़ें- 

बुमराह-अय्यर से ईशान-सुदंर, वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे टीम इंडिया के 8 स्टार खिलाड़ी; टकराव है वजह

Published at : 25 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe Sikandar Raza SHREYAS IYER IND Vs ZIM 2nd T20
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