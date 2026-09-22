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हिंदी न्यूज़ऑटोदेश में कौन सा राज्य खरीद रहा सबसे ज्यादा EV, कहां रफ्तार सबसे धीमी?

देश में कौन सा राज्य खरीद रहा सबसे ज्यादा EV, कहां रफ्तार सबसे धीमी?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, 2025 में इस राज्य में सबसे ज्यादा EV रजिस्टर हुए, लेकिन सभी राज्यों में EV अपनाने की रफ्तार एक जैसी नहीं रही जाने कौनसे हैं वो राज्य

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 10:59 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है. साल 2025 में देश में 23 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए. कुल नए वाहनों में EV की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत रही. वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा EV रजिस्टर हुए, जिससे वह कुल बिक्री के मामले में सबसे आगे रहा. इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आया.  सिर्फ कुल बिक्री से किसी राज्य में EV की लोकप्रियता का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए कुल वाहन बाजार में EV की हिस्सेदारी भी देखनी जरूरी है.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा EV रजिस्टर हुईं

साल 2025 में उत्तर प्रदेश में 4,04,908 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए. यह देश में हुई कुल EV बिक्री का करीब 18 प्रतिशत है. महाराष्ट्र में 2,66,524 और कर्नाटक में करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए. तमिलनाडु और दिल्ली भी बड़े EV बाजारों में शामिल रहे. उत्तर प्रदेश के कुल आंकड़े में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बड़ी हिस्सेदारी रही. इसी वजह से राज्य की कुल EV बिक्री दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा रही. एक और रिसर्च के अनुसार   2025 रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश को कुल EV बिक्री के मामले में सबसे आगे बताया गया है.

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EV की हिस्सेदारी से भी समझें तस्वीर

किस राज्य में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन अपना रहे हैं, यह जानने के लिए सिर्फ बिक्री के आंकड़े देखना काफी नहीं है. राज्य के कुल निजी वाहनों में EV की हिस्सेदारी भी देखनी चाहिए. नीती आयोग  के इंडिया  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स  2025 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में निजी EV रजिस्ट्रेशन की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और केरल में 12 प्रतिशत रही. वहीं उत्तर प्रदेश में यह हिस्सेदारी 4 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल EV की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के पूरे निजी वाहन बाजार में EV की हिस्सेदारी कुछ दूसरे राज्यों से कम है.

कुछ राज्यों में EV की रफ्तार अभी धीमी

अगर निजी वाहनों में EV की हिस्सेदारी को आधार माना जाए तो कुछ राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच अभी काफी कम है. नीती आयोग के 2025 के आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में निजी EV रजिस्ट्रेशन की हिस्सेदारी शून्य के आसपास रही.इन राज्यों की आबादी और वाहन बाजार बड़े राज्यों से काफी अलग हैं, इसलिए सीधे तुलना करना सही नहीं होगा. EV की बिक्री पर चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, सड़क और भौगोलिक स्थिति, वाहन बाजार का आकार, सरकारी नीतियां और लोगों की खरीद क्षमता जैसे कई कारण असर डालते हैं. खासकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में सीमित चार्जिंग नेटवर्क EV अपनाने की रफ्तार को प्रभावित करता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 10:59 PM (IST)
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