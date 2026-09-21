Maruti Victoris की बढ़ेगी टेंशन, Hyundai ला रही Bayon SUV

हमारे देश में पिछले कुछ समय से SUV गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. जिसमें हुंडई क्रेटा का नाम भी शामिल है. हुंडई की क्रेटा ही नहीं बल्कि वेन्यू गाड़ी भी मार्केट में धमाल मचा रखी है. इन दोनों गाड़ियों की सफलता के बाद अब हुंडई एक और बड़ा धमाका करने जा रही है. क्योंकि, दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी जल्द ही एक बिल्कुल नई क्रॉसओवर एसयूवी पेश करने की तैयारी में है. जिसका नाम हुंडई बेयोन होगा.

आपको बता दें कि, कंपनी द्वारा जारी किए गए हालिया टीजर्स से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह नई कार साइज में 4-मीटर से अधिक लंबी होगी. इसका मतलब है कि यह गाड़ी हुंडई वेन्यू से आकार में बड़ी होगी लेकिन कीमत और पोजिशनिंग के मामले में हुंडई क्रेटा से नीचे और सस्ती रखी जाएगी. चलिए जानते हैं हुंडई बेयोन में मिलने वाले लुक्स, फीचर्स और इंजन के बारे में सब कुछ.

देखने को मिलेगा स्पोर्टी डिज़ाइन

आपको बता दें कि हुंडई बेयोन का एक्सटीरियर डिजाइन बेहद स्पोर्टी, शार्प और रेडिकल दिखाई देता है. जो इसे वेन्यू और क्रेटा दोनों से काफी अलग पहचान देता है. टीजर के मुताबिक, इस कार के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है जिसमें ऊपर की ओर पतली LED DRLs मौजूद हैं जो नई वर्ना की याद दिलाती हैं. जबकि मेन हेडलैम्प्स को बम्पर पर नीचे की ओर प्लेस किया गया है.

वहीं, गाड़ी के पीछे की तरफ भी यही मॉडर्न डिजाइन थीम फॉलो की गई है और इसमें टेलगेट पर कनेक्टेड स्टाइल की स्लिम LED टेललाइट्स देखने को मिलती हैं. इसके अलावा साइड प्रोफाइल को दमदार लुक देने के लिए इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कार के एटीट्यूड को और भी ज्यादा आक्रामक बनाते हैं.

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मिलेगा 12.3-इंच डुअल स्क्रीन

जानकारी दें कि, केबिन और इंटीरियर के मामले में भी हुंडई बेयोन बेहद हाई-टेक और फीचर-लोडेड होने वाली है. क्योंकि, इसके इंटीरियर में 12.3-इंच का विशाल डुअल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा. जिसमें एक स्क्रीन पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए होगी और दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का काम करेगी. यह स्क्रीन सेटअप साइज के मामले में मौजूदा क्रेटा के डिस्प्ले से भी बड़ा और ज्यादा एडवांस लगता है.

यह हुंडई की लेटेस्ट जनरेशन कारों में से एक होगी इसलिए इसमें कंपनी के सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस कनेक्टिविटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा. जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी प्रीमियम बना देगा.

मिलेगा अंडरबॉडी CNG ऑप्शन

परफॉर्मेंस के मामले में हुंडई बेयोन में 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. जो क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है. यह इंजन डेली ड्राइविंग के लिए बेहद रिफाइंड, स्मूथ और पावरफुल माना जाता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ-साथ ऑटोमैटिक यानी CVT का विकल्प भी मिलेगा.

वहीं, सबसे खास बात यह है कि हुंडई इस कार में सीएनजी पावरट्रेन भी पेश करने जा रही है. यह हुंडई की पहली ऐसी सीएनजी कार होगी जो अंडरबॉडी टैंक अरेंजमेंट के साथ आएगी. इस खास तकनीक की मदद से सीएनजी सिलेंडर कार के बूट स्पेस के नीचे रहेगा. जिससे डिग्गी में सामान रखने के लिए काफी जगह बच जाएगी.

क्या रहेगी अनुमानित कीमत?

आपको बता दें कि, हुंडई बेयोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी आक्रामक और समझदारी भरी पोजिशनिंग होगी. यह गाड़ी उन ग्राहकों को काफी आकर्षित करेगी जो वेन्यू से ज्यादा केबिन स्पेस चाहते हैं लेकिन उनका बजट क्रेटा के टॉप वेरिएंट्स तक नहीं पहुंच पाता है. कंपनी इस एसयूवी को वेन्यू और क्रेटा के बीच की प्राइस रेंज में बेहद अग्रेसिव कीमत पर उतारेगी.

वहीं, बाजार में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस के CNG और पेट्रोल वेरिएंट्स से होगा. अपने स्पोर्टी लुक्स, स्पेसियस इंटीरियर, अंडरबॉडी सीएनजी टेक्नोलॉजी और बड़े डिस्प्ले के कारण यह कार भारतीय ग्राहकों के बीच धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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