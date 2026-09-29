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हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति का बड़ा धमाका, Swift, Dzire और Baleno अब CNG ऑटोमैटिक में लॉन्च

मारुति का बड़ा धमाका, Swift, Dzire और Baleno अब CNG ऑटोमैटिक में लॉन्च

बिना गियर बदले 36.47km/kg तक का माइलेज, मारुति सुजुकी ने अपनी इन 3 गाड़ियों को ऑटोमैटिक CNG अवतार में लॉन्च कर बाजार में तहलका मचा दिया है, जानिए किस बजट में मिलेगी आपको ये शानदार कारें

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ग्राहकों की सबसे पसंदीदा कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए अपनी तीन सबसे लोकप्रिय कारों- Swift, Dzire और Baleno को CNG Automatic अवतार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. 

अब तक ग्राहकों को सीएनजी गाड़ियों में गियर बदलने की झंझट से मुक्ति नहीं मिलती थी, लेकिन मारुति ने अब इन तीनों हैचबैक और सेडान कारों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प शामिल कर दिया है. आइए जानते हैं कि इन तीनों शानदार कारों की कीमतें क्या रखी गई हैं और इनका माइलेज कितना दमदार है.

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नई कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें

मारुति सुजुकी ने इन तीनों ऑटोमैटिक सीएनजी कारों को अलग-अलग बजट वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर अलग-अलग वेरिएंट्स में उतारा है. अगर बात सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट की करें, तो Swift CNG AMT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.92 लाख रखी गई है. कंपनी इस दमदार इंजन को स्विफ्ट के VXi, VXi(O) और ZXi वेरिएंट्स में दे रही है.

वहीं, देश की सबसे पसंदीदा सेडान कार Dzire CNG AMT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.53 लाख तय की गई है. ग्राहकों को डिजायर में यह गियरबॉक्स VXi और ZXi ट्रिम्स में मिलेगा, जिसके ZXi मॉडल की कीमत 9.53 लाख तक जाती है. इसके अलावा, कंपनी की प्रीमियम हैचबैक कार Baleno CNG AMT को 8.32 लाख Delta वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है, जबकि इसके प्रीमियम Zeta वेरिएंट की कीमत ₹9.32 लाख रखी गई है.

इंजन पावर और बंपर माइलेज का सच

माइलेज के मामले में मारुति ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स को ही पीछे छोड़ दिया है. कंपनी के आधिकारिक दावों के मुताबिक, ये ऑटोमैटिक सीएनजी वेरिएंट्स अपने पुराने मैनुअल सीएनजी मॉडल से भी ज्यादा माइलेज देते हैं. ड्राइविंग टेस्ट के दौरान Maruti Dzire CNG AMT ने सबसे ज्यादा 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का बंपर माइलेज दिया है. वहीं, नई Swift CNG AMT का माइलेज 35.34 किमी/किग्रा और प्रीमियम Baleno CNG AMT का माइलेज 34.47 किमी/किग्रा दर्ज किया गया है, जो पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच ग्राहकों की जेब का खर्च बहुत कम कर देगा.

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बूट स्पेस और सिलेंडर सेटअप

हालांकि, सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक का आराम पाने के लिए ग्राहकों को गाड़ी की डिक्की यानी बूट स्पेस से थोड़ा समझौता करना पड़ेगा. मारुति सुजुकी ने अपनी नई स्विफ्ट और डिजायर दोनों ही कारों में सिंगल-सिलेंडर सेटअप को ही बरकरार रखा है. इन दोनों कारों की डिक्की के अंदर 55-लीटर की क्षमता वाला सीएनजी टैंक लगाया गया है और उसके ठीक पास में गाड़ी का स्पेयर व्हील भी रखा गया है.

यही पुराना सेटअप कंपनी ने अपनी प्रीमियम कार बलेनो में भी अपनाया है, जहां सीएनजी टैंक और स्पेयर व्हील दोनों लगेज कंपार्टमेंट के अंदर ही फिट किए गए हैं. टाटा मोटर्स की तरह मारुति ने इन तीनों लोकप्रिय मॉडलों में ट्विन-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे कार की डिक्की में भारी सामान या बड़े सूटकेस रखने के लिए बहुत ही सीमित जगह बचती है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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