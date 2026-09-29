नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय टीम ने इस इवेंट में 41.06 सेकंड का समय दर्ज किया, जो नेशनल रिकॉर्ड भी है. इस प्रदर्शन के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में एक और मेडल अपने नाम कर लिया है.

मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया. टीम के एथलीटों ने अपनी-अपनी लेग में तेजी बनाए रखते हुए रेस को मजबूती से पूरा किया. आखिर में भारत ने 41.06 सेकंड के समय के साथ रेस खत्म की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

41.06 सेकंड में पूरी की रेस

भारत के लिए इस प्रदर्शन की खास बात सिर्फ मेडल जीतना नहीं रही, बल्कि टीम ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. 41.06 सेकंड का समय भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. रिले जैसे इवेंट में खिलाड़ियों के बीच तालमेल और सही समय पर बैटन पास करना काफी अहम होता है. भारतीय टीम ने रेस के दौरान इसी तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन पूरा किया.

बारिश ने बढ़ाई चुनौती

रेस के दौरान बारिश ने एथलीटों के लिए चुनौती बढ़ा दी. गीले ट्रैक पर दौड़ते हुए खिलाड़ियों को अपनी रफ्तार के साथ संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ा. इसके बावजूद भारतीय टीम ने दबाव के बीच अपना प्रदर्शन जारी रखा और रेस को कामयाबी के साथ पूरा किया.

ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय टीम ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनने से इस प्रदर्शन की अहमियत और बढ़ गई है. 41.06 सेकंड का नया रिकॉर्ड भारतीय एथलीटों के लिए आगे के मुकाबलों में एक नया बेंचमार्क भी बन गया है.

इस तरह भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ 41.06 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया. भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये प्रदर्शन मेडल और रिकॉर्ड, दोनों वजहों से खास रहा.

फाइनल में भारत की मजबूत मौजूदगी

भारतीय टीम ने फाइनल रेस में अपनी जगह का पूरा फायदा उठाया और 41.06 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही. इस फिनिश ने भारत को मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में पोडियम पर पहुंचाया.

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