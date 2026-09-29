Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में 41.06 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता बारिश के बीच भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 29 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय टीम ने इस इवेंट में 41.06 सेकंड का समय दर्ज किया, जो नेशनल रिकॉर्ड भी है. इस प्रदर्शन के साथ भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में एक और मेडल अपने नाम कर लिया है.

मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया. टीम के एथलीटों ने अपनी-अपनी लेग में तेजी बनाए रखते हुए रेस को मजबूती से पूरा किया. आखिर में भारत ने 41.06 सेकंड के समय के साथ रेस खत्म की और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
रेप के आरोपी भारतीय क्रिकेटर की टीम में वापसी, कुछ दिन पहले ही मिली जमानत
रेप के आरोपी भारतीय क्रिकेटर की टीम में वापसी, कुछ दिन पहले ही मिली जमानत
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Live Update: एथलेटिक्स में मेडल की बरसात, पहले गोल्ड के साथ 50 पार पहुंचा पदकों का आंकड़ा
LIVE: एथलेटिक्स में मेडल की बरसात, पहले गोल्ड के साथ 50 पार पहुंचा पदकों का आंकड़ा
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का तीसरा मेडल, 5000 मीटर की रेस में किया कमाल
एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का तीसरा मेडल, 5000 मीटर की रेस में किया कमाल
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स में भारत को मिला छठा गोल्ड, बेटियों ने किया कमाल
एशियन गेम्स में भारत को मिला छठा गोल्ड, बेटियों ने किया कमाल

41.06 सेकंड में पूरी की रेस

भारत के लिए इस प्रदर्शन की खास बात सिर्फ मेडल जीतना नहीं रही, बल्कि टीम ने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. 41.06 सेकंड का समय भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. रिले जैसे इवेंट में खिलाड़ियों के बीच तालमेल और सही समय पर बैटन पास करना काफी अहम होता है. भारतीय टीम ने रेस के दौरान इसी तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन पूरा किया.

बारिश ने बढ़ाई चुनौती

रेस के दौरान बारिश ने एथलीटों के लिए चुनौती बढ़ा दी. गीले ट्रैक पर दौड़ते हुए खिलाड़ियों को अपनी रफ्तार के साथ संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ा. इसके बावजूद भारतीय टीम ने दबाव के बीच अपना प्रदर्शन जारी रखा और रेस को  कामयाबी के साथ पूरा किया.

ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय टीम ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनने से इस प्रदर्शन की अहमियत और बढ़ गई है. 41.06 सेकंड का नया रिकॉर्ड भारतीय एथलीटों के लिए आगे के मुकाबलों में एक नया बेंचमार्क भी बन गया है.

इस तरह भारत ने मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ 41.06 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया. भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये प्रदर्शन मेडल और रिकॉर्ड, दोनों वजहों से खास रहा.

फाइनल में भारत की मजबूत मौजूदगी

भारतीय टीम ने फाइनल रेस में अपनी जगह का पूरा फायदा उठाया और 41.06 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही. इस फिनिश ने भारत को मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में पोडियम पर पहुंचाया.

 

यह भी पढ़ें: सचिन की स्ट्रेट ड्राइव, सहवाग का कट; विराट ने चुना 'परफेक्ट ODI बल्लेबाज'

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026 India Mixed 4x100m Relay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
रेप के आरोपी भारतीय क्रिकेटर की टीम में वापसी, कुछ दिन पहले ही मिली जमानत
रेप के आरोपी भारतीय क्रिकेटर की टीम में वापसी, कुछ दिन पहले ही मिली जमानत
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Live Update: एथलेटिक्स में मेडल की बरसात, पहले गोल्ड के साथ 50 पार पहुंचा पदकों का आंकड़ा
LIVE: एथलेटिक्स में मेडल की बरसात, पहले गोल्ड के साथ 50 पार पहुंचा पदकों का आंकड़ा
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का तीसरा मेडल, 5000 मीटर की रेस में किया कमाल
एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का तीसरा मेडल, 5000 मीटर की रेस में किया कमाल
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स में भारत को मिला छठा गोल्ड, बेटियों ने किया कमाल
एशियन गेम्स में भारत को मिला छठा गोल्ड, बेटियों ने किया कमाल
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget