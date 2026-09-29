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हिंदी न्यूज़ऑटोफेस्टिव सीजन से पहले धमाका, पुणे में नई Skoda Slavia का प्रोडक्शन शुरू

फेस्टिव सीजन से पहले धमाका, पुणे में नई Skoda Slavia का प्रोडक्शन शुरू

त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए Skoda ने पुणे प्लांट में नई Slavia का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है; जानिए सिडैन सेगमेंट में तहलका मचाने आ रही इस कार में क्या नए बदलाव होने वाले हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले प्रीमियम सेडान सेगमेंट में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई है. मशहूर कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी बेहद लोकप्रिय और प्रीमियम सेडान कार Skoda Slavia के नए और अपडेटेड मॉडल का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है. कंपनी ने इस कार का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में अपने पुणे स्थित चाकन प्लांट में शुरू किया है. भारतीय बाजार में बेहद मजबूत पकड़ रखने वाली Slavia अब एक बिल्कुल नए और एडवांस अवतार में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे आगामी फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा.

Skoda Slavia ने भारत में लॉन्च होने के बाद से अब तक बिक्री के कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस प्रीमियम सेडान कार की अब तक भारतीय बाजार में लगभग 80,000 यूनिट्स बेची जा चुकी हैं और इसने अपने सेगमेंट में करीब 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा किया हुआ है. नया मॉडल पुराने सफल इंजीनियरिंग डिजाइन पर ही आधारित है, लेकिन इसे आज के ग्राहकों के हिसाब से ज्यादा आरामदायक, हाईटेक और प्रीमियम बनाने के लिए कई शानदार फीचर्स से लैस किया गया है.

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नए लुक्स और कमाल का इंटीरियर

डिजाइन के मामले में नई स्कोडा स्लाविया पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न दिखाई देती है. कार के फ्रंट में नए लुक वाले एलईडी हेडलैम्प्स, क्रोम फिनिशिंग के साथ नई ग्रिल और पूरी तरह बदला हुआ फ्रंट बंपर दिया गया है. कार के पिछले हिस्से में नए एलईडी टेललैम्प्स के साथ शानदार सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स लगाए गए हैं जो मुड़ते समय काफी आकर्षक लगते हैं. 

कार के केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको पूरी तरह एक प्रीमियम और लग्जरी कार जैसा अहसास होता है. इसके डैशबोर्ड पर 10.25-इंच का बड़ा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है. इस कार की सबसे बड़ी और खास खूबी इसकी पिछली सीट पर मिलने वाला सेगमेंट-फर्स्ट मसाज फंक्शन है. 

आधुनिक फीचर्स 

नई स्कोडा स्लाविया में ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री एरिया व्यू कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की सुविधा मिलती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम गूगल क्लाउड पावर्ड एआई कंपैनियन से लैस है, जो ड्राइवर के वॉयस कमांड्स पर बेहतरीन प्रतिक्रिया देता है. यह कार ग्राहकों के लिए स्पोर्टी मॉन्टे कार्लो ट्रिम समेत कई अलग-अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध कराई जाएगी.

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दमदार इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प

इसका पहला इंजन 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन है, जो लगभग 115 बीएचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पहली बार सेगमेंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का एडवांस विकल्प दिया जा रहा है.

कंपनी का दूसरा बड़ा 1.5-लीटर TSI इंजन लगभग 147 से 150 बीएचपी की भारी पावर और 250 एनएम का टॉर्क पैदा करने की क्षमता रखता है. यह बड़ा इंजन कंपनी के मशहूर 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है. इस दमदार परफॉर्मेंस वाली कार को तेज रफ्तार पर तुरंत रोकने के लिए कंपनी ने इसके पिछले पहियों में भी डिस्क ब्रेक्स की खास सुविधा शामिल की है.

यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन से पहले ये कार और बाइक्स होंगी लॉन्च, देख लें लिस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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