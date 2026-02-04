Skoda और Honda की टेंशन बढ़ाने आ रही है Hyundai Verna Facelift, जानें कब तक हो सकती है लॉन्च

भारत की जानी-मानी कार निर्माता Hyundai एक बार फिर मिड-साइज सेडान सेगमेंट में हलचल मचाने की तैयारी में है. कंपनी की पॉपुलर सेडान Hyundai Verna के फेसलिफ्ट वर्जन को लेकर नई जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार को हाल ही में साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि कंपनी इसके नए अवतार पर काम कर रही है.

Hyundai Verna Facelift की लॉन्च तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai Motors भारत में Verna Facelift को लॉन्च करने की योजना बना रही है. लॉन्च से पहले इस कार की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि डिजाइन और फीचर्स में जरूरी सुधार किए जा सकें. Verna पहले से ही अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती है और फेसलिफ्ट के बाद इसकी पोजिशन और भी मजबूत हो सकती है.

टेस्टिंग के दौरान क्या दिखा नया

साउथ कोरिया में देखी गई टेस्ट कार पूरी तरह कवर थी, खासकर फ्रंट बंपर, रियर बंपर और डैशबोर्ड पर भारी कवर नजर आया. इससे संकेत मिलता है कि Hyundai Verna Facelift में सबसे बड़े बदलाव एक्सटीरियर डिजाइन और इंटीरियर लेआउट में किए जाएंगे. खासतौर पर डैशबोर्ड को नया और ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है.

नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट

कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फेसलिफ्ट मॉडल में नई हेडलाइट्स, अपडेटेड टेललैंप्स और फ्रेश बंपर डिजाइन मिलेगा. इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए नया स्क्रीन सेटअप और कुछ नए एडवांस फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे कार ज्यादा मॉडर्न लगे. Hyundai Verna Facelift में इंजन के मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है. ये इंजन पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जाने जाते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

कंपनी की ओर से लॉन्च डेट को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि Hyundai Verna Facelift को भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Skoda Slavia, Honda City और Volkswagen Virtus जैसी पॉपुलर सेडान कारों से होगा. Hyundai Verna Facelift अपने नए लुक, अपडेटेड इंटीरियर और भरोसेमंद इंजन के साथ मिड-साइज सेडान सेगमेंट में Skoda और Honda के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अगर आप इस सेगमेंट में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Verna का फेसलिफ्ट वर्जन इंतजार करने लायक हो सकता है.

