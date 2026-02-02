एक्सप्लोरर
Hyundai Venue बिक्री में बनी नंबर-1 SUV, इन गाड़ियों के देती है टक्कर
जनवरी 2026 में Hyundai Venue ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की. शानदार फीचर्स, दमदार इंजन ऑप्शन और किफायती कीमत के साथ ये Sonet और Seltos को टक्कर देती है. आइए विस्तार से जानते हैं.
Hyundai Motor India ने साल 2026 की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की है. कंपनी ने जनवरी 2026 महीने में कुल 73,137 कारों की बिक्री दर्ज की, जो अब तक की उसकी सबसे ज्यादा मंथली सेल है. इसमें से भारत में 59,107 यूनिट्स की घरेलू बिक्री हुई, जबकि 14,030 कारों का Exports किया गया. इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान नई Hyundai Venue SUV का रहा, जिसकी अकेले जनवरी में 12,413 यूनिट्स बिकीं. यह Venue की 2019 में लॉन्च के बाद अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है.
Hyundai Venue की कीमत और नया डिजाइन
- नई जेनरेशन Hyundai Venue को नवंबर 2025 में 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. इस बार Venue को पूरी तरह नया और ज्यादा बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन दिया गया है. इसके फ्रंट में C-शेप LED DRL और हेडलैंप का कॉम्बिनेशन इसे प्रीमियम लुक देता है. SUV का ओवरऑल स्टांस ज्यादा मजबूत और मॉडर्न नजर आता है, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आ रहा है.
फीचर्स में Venue ने मारी बाजी
- Hyundai Venue का इंटीरियर पहले से कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया है. इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक डिस्प्ले, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग और 16 लेवल-2 ADAS फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो इसे Sonet और अन्य कॉम्पैक्ट SUV से आगे खड़ा करते हैं.
इंजन और वेरिएंट ऑप्शन की बड़ी रेंज
- Hyundai Venue की पॉपुलेरिटी की एक बड़ी वजह इसके इंजन और वेरिएंट ऑप्शन हैं. इसमें 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. ग्राहक मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT ट्रांसमिशन में से अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं. बता दें कि किफायती कीमत, शानदार फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के दम पर Hyundai Venue जनवरी 2026 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की स्टार बन गई है. यही वजह है कि यह Kia Sonet और अन्य SUV को सीधी टक्कर दे रही है.
