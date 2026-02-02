Hyundai Venue बिक्री में बनी नंबर-1 SUV, इन गाड़ियों के देती है टक्कर

Hyundai Motor India ने साल 2026 की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की है. कंपनी ने जनवरी 2026 महीने में कुल 73,137 कारों की बिक्री दर्ज की, जो अब तक की उसकी सबसे ज्यादा मंथली सेल है. इसमें से भारत में 59,107 यूनिट्स की घरेलू बिक्री हुई, जबकि 14,030 कारों का Exports किया गया. इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान नई Hyundai Venue SUV का रहा, जिसकी अकेले जनवरी में 12,413 यूनिट्स बिकीं. यह Venue की 2019 में लॉन्च के बाद अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है.

Hyundai Venue की कीमत और नया डिजाइन

नई जेनरेशन Hyundai Venue को नवंबर 2025 में 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. इस बार Venue को पूरी तरह नया और ज्यादा बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन दिया गया है. इसके फ्रंट में C-शेप LED DRL और हेडलैंप का कॉम्बिनेशन इसे प्रीमियम लुक देता है. SUV का ओवरऑल स्टांस ज्यादा मजबूत और मॉडर्न नजर आता है, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आ रहा है.

फीचर्स में Venue ने मारी बाजी

Hyundai Venue का इंटीरियर पहले से कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया है. इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक डिस्प्ले, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग और 16 लेवल-2 ADAS फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो इसे Sonet और अन्य कॉम्पैक्ट SUV से आगे खड़ा करते हैं.

इंजन और वेरिएंट ऑप्शन की बड़ी रेंज