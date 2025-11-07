भारत में Hyundai ने अपनी नई जनरेशन की Venue लॉन्च कर दी है, जिसमें पहले से ज्यादा एडवांस फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन दिए गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि नई Venue को Kia Syros के K1 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. हालांकि, दोनों का डिजाइन एक-दूसरे से काफी अलग है. Venue का लुक एसयूवी जैसा मजबूत और स्टाइलिश, जबकि Syros का डिजाइन टॉलबॉय स्टाइल में ज्यादा High और कॉम्पैक्ट है. आइए जानते हैं कि दोनों कारों के टॉप वेरिएंट में कौन सी ज्यादा फीचर-रिच और वैल्यू फॉर मनी है.

कीमत और इंजन ऑप्शन

नई Hyundai Venue का टॉप वेरिएंट HX 10 (Turbo Petrol DCT Automatic और Diesel Automatic) दोनों विकल्पों में आता है. वहीं Kia Syros का टॉप मॉडल HTX+ (O) वेरिएंट भी इन्हीं इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध है. दोनों ही SUVs में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. कीमत के मामले में दोनों लगभग समान हैं, लेकिन Syros अपने टॉप वेरिएंट में कुछ Extra फीचर्स की वजह से थोड़ी महंगी पड़ सकती है.

एक्सटीरियर में कौन आगे?

दोनों के अगर एक्सटीरियर डिजाइन और डायमेंशन्स की बात करें तो Kia Syros हल्के अंतर के साथ Venue से बड़ी SUV साबित होती है. Syros की व्हीलबेस 2,550mm है, जो Venue से 30mm ज्यादा लंबी है. इसकी ऊंचाई भी 15mm ज्यादा है, जिससे रियर सीट पर बैठने वालों को ज्यादा हेडरूम मिलता है. डिजाइन के लिहाज से Syros में 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि Venue में 16-इंच अलॉय व्हील्स हैं. Venue का फ्रंट ग्रिल और DRL डिजाइन इसे ज्यादा मस्क्युलर और SUV लुक देता है, वहीं Syros का डिजाइन थोड़ा अर्बन फील कराता है.

इंटीरियर और फीचर्स

दोनों ही SUVs फीचर-पैक्ड हैं और प्रीमियम टेक्नोलॉजी से भरी हुई हैं. Venue में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, Kia Syros Venue की तुलना में ज्यादा फीचर-रिच है. इसमें 5-इंच का अलग AC कंट्रोल डिस्प्ले, रियर सीट बेस वेंटिलेशन, बिल्ट-इन एयर प्यूरीफायर, स्लाइडिंग रियर सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स Venue के टॉप वेरिएंट में मौजूद नहीं हैं, जिससे Syros इंटीरियर फीचर्स के मामले में एक कदम आगे निकल जाती है.

सेफ्टी और ड्राइविंग फीचर्स

सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs में लगभग समान टेक्नोलॉजी दी गई है. दोनों में लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड सेलेक्शन और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं. Venue की बिल्ड क्वालिटी मजबूत और हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बनी है, वहीं Syros का फ्रेम भी K1 प्लेटफॉर्म की वजह से काफी स्टेबल है. दोनों में 6 एयरबैग, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं.





अगर आप कंफर्ट, स्पेस और लग्जरी फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो Kia Syros का टॉप वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं, अगर आप SUV लुक, रॉड प्रेजेंस और ड्राइविंग परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व देते हैं, तो Hyundai Venue एक दमदार विकल्प साबित होगी.

