भारत में लॉन्च हुई Ducati की सुपर एडवेंचर बाइक Multistrada V4 Pikes Peak, जानें फीचर्स और कीमत

इटालियन सुपरबाइक कंपनी Ducati ने भारत में अपनी नई एडवेंचर मशीन Multistrada V4 Pikes Peak लॉन्च कर दी है. यह बाइक दिखने में बेहद स्पोर्टी है और इसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे रेस ट्रैक से लेकर लंबी हाईवे राइड के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं. इसकी कीमत 36.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसे भारत की सबसे लग्जरी एडवेंचर बाइक्स में शामिल करती है.

168bhp की पावर और दमदार V4 इंजन

नई Multistrada V4 Pikes Peak में 1,158cc V4 Granturismo इंजन दिया गया है. यह इंजन 168bhp की पावर और 123.8Nm टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन Euro 5+ compliant और E20 फ्यूल रेडी है, यानी भविष्य में आने वाले नए फ्यूल्स पर भी चलेगा. इसका ऑयल चेंज इंटरवल 15,000 किलोमीटर और वाल्व सर्विस 60,000 किलोमीटर पर होती है, जिससे मेंटेनेंस की चिंता काफी कम हो जाती है.

रेसिंग DNA के साथ नया Race Mode

डुकाटी ने इस बाइक में नया Race Riding Mode जोड़ा है, जो राइड को और भी फास्ट और स्मूद बनाता है. इसमें क्विकशिफ्टर, डायरेक्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स और हाई पावर सेटअप दिए गए हैं. लो स्पीड पर इसका रियर सिलिंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम काम करता है, जिससे इंजन की गर्मी कम होती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है.

स्मार्ट सस्पेंशन और राइडिंग कम्फर्ट

Multistrada V4 Pikes Peak में Ohlins Smart EC 2.0 सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो डुकाटी की सुपरबाइक्स से लिया गया है. यह सस्पेंशन राइडिंग स्टाइल और रोड कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है. जब आप स्पीड पर राइड करते हैं तो यह सस्पेंशन टाइट हो जाता है और जब आप आराम से चलाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है.

रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी यह बाइक बाकी बाइक्स से कई कदम आगे है. इसमें रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है जो Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Detection (BSD) और Forward Collision Warning (FCW) जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है. ये फीचर्स भारतीय ट्रैफिक कंडीशन के अनुसार डिजाइन किए गए हैं ताकि लंबी दूरी की राइड और भी सुरक्षित हो.

6.5 इंच TFT डिस्प्ले और पांच राइडिंग मोड्स

इस बाइक में 6.5-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है जिसमें क्लीन इंटरफेस और OTA अपडेट्स का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा, राइडर्स को 5 मोड्स -Race, Sport, Touring, Urban और Wet मिलते हैं. इस बाइक का डिजाइन पूरी तरह रेसिंग से प्रेरित है. इसमें 17-इंच फोर्ज्ड व्हील्स, Pirelli Diablo Rosso IV टायर्स और Brembo Stylema ब्रेक्स दिए गए हैं. कार्बन फाइबर ट्रिम्स, Akrapovič टाइटेनियम सिलेंसर और स्पेशल रेस लिवरी इसे बेहद प्रीमियम बनाते हैं. इसका हैंडलबार पहले से लो और नैरो है, जबकि फूटपेग्स High और पीछे दिए गए हैं, जिससे ज्यादा लीन एंगल और कंट्रोल मिलता है.

