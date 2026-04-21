क्या Hyundai Venue Knight Edition है पैसा वसूल SUV? जानिए इसके नए फीचर्स

Hyundai Venue Knight Edition कंपनी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV का एक नया और स्टाइलिश वर्जन है. इसमें मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि इसका पूरा फोकस लुक और डिजाइन पर है. इस एडिशन में आपको पूरी तरह ब्लैक थीम देखने को मिलती है, जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है. इसमें मैट ब्लैक Hyundai लोगो, ब्लैक ग्रिल, ब्लैक स्किड प्लेट, रूफ रेल्स और ORVM दिए गए हैं. इसके साथ 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसे और स्पोर्टी लुक देते हैं.

अंदर की तरफ भी ब्लैक इंटीरियर के साथ ब्रॉन्ज एक्सेंट और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिससे केबिन प्रीमियम फील होता है. कुल मिलाकर, यह एडिशन उन लोगों के लिए है जो अपनी SUV को अलग और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Venue Knight Edition में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराने दमदार इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आते हैं. परफॉर्मेंस के मामले में Venue पहले से ही एक संतुलित SUV मानी जाती है. शहर में चलाने के लिए यह काफी आसान है और हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. अगर आप पावर चाहते हैं, तो टर्बो पेट्रोल इंजन बेहतर विकल्प रहेगा. यानी अगर आप पहले से Venue पसंद करते हैं, तो Knight Edition में भी आपको वही ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

क्या पैसा वसूल है?

Hyundai Venue Knight Edition की शुरुआती कीमत करीब 9.7 लाख रुपये है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 15,000 रुपये ज्यादा है. इतनी कम कीमत बढ़ोतरी में आपको एक पूरी तरह नया और प्रीमियम लुक मिलता है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी बनाता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे यह ज्यादा महंगी नहीं लगती. अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे और स्टाइलिश लगे, तो यह कीमत के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है.

क्या आपको Venue Knight Edition खरीदनी चाहिए?

अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए SUV खरीदना चाहते हैं, तो Knight Edition आपको कुछ नया नहीं देगा, क्योंकि इसमें इंजन और फीचर्स वही हैं. लेकिन अगर आपके लिए लुक और स्टाइल मायने रखते हैं, तो यह एडिशन जरूर पसंद आएगा. इसका ब्लैक थीम और स्पोर्टी डिजाइन इसे काफी खास बनाता है. बता दें कि Venue पहले से ही अपने सेगमेंट में एक पॉपुलर SUV है, और Knight Edition इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है. इसलिए अगर आप थोड़ा अलग और स्टाइलिश विकल्प चाहते हैं, तो इसे खरीदना सही फैसला हो सकता है.

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