हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या Hyundai Venue Knight Edition है पैसा वसूल SUV? जानिए इसके नए फीचर्स

क्या Hyundai Venue Knight Edition है पैसा वसूल SUV? जानिए इसके नए फीचर्स

Hyundai India ने भारत में Venue Knight Edition लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. आइए जानते हैं कि इसे खरीदना सही रहेगा या नहीं?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai Venue Knight Edition कंपनी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV का एक नया और स्टाइलिश वर्जन है. इसमें मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि इसका पूरा फोकस लुक और डिजाइन पर है. इस एडिशन में आपको पूरी तरह ब्लैक थीम देखने को मिलती है, जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है. इसमें मैट ब्लैक Hyundai लोगो, ब्लैक ग्रिल, ब्लैक स्किड प्लेट, रूफ रेल्स और ORVM दिए गए हैं. इसके साथ 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसे और स्पोर्टी लुक देते हैं.

अंदर की तरफ भी ब्लैक इंटीरियर के साथ ब्रॉन्ज एक्सेंट और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिससे केबिन प्रीमियम फील होता है. कुल मिलाकर, यह एडिशन उन लोगों के लिए है जो अपनी SUV को अलग और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Venue Knight Edition में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराने दमदार इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आते हैं. परफॉर्मेंस के मामले में Venue पहले से ही एक संतुलित SUV मानी जाती है. शहर में चलाने के लिए यह काफी आसान है और हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. अगर आप पावर चाहते हैं, तो टर्बो पेट्रोल इंजन बेहतर विकल्प रहेगा. यानी अगर आप पहले से Venue पसंद करते हैं, तो Knight Edition में भी आपको वही ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

क्या पैसा वसूल है?

Hyundai Venue Knight Edition की शुरुआती कीमत करीब 9.7 लाख रुपये है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 15,000 रुपये ज्यादा है. इतनी कम कीमत बढ़ोतरी में आपको एक पूरी तरह नया और प्रीमियम लुक मिलता है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी बनाता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे यह ज्यादा महंगी नहीं लगती. अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे और स्टाइलिश लगे, तो यह कीमत के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है.

क्या आपको Venue Knight Edition खरीदनी चाहिए?

अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए SUV खरीदना चाहते हैं, तो Knight Edition आपको कुछ नया नहीं देगा, क्योंकि इसमें इंजन और फीचर्स वही हैं. लेकिन अगर आपके लिए लुक और स्टाइल मायने रखते हैं, तो यह एडिशन जरूर पसंद आएगा. इसका ब्लैक थीम और स्पोर्टी डिजाइन इसे काफी खास बनाता है. बता दें कि Venue पहले से ही अपने सेगमेंट में एक पॉपुलर SUV है, और Knight Edition इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है. इसलिए अगर आप थोड़ा अलग और स्टाइलिश विकल्प चाहते हैं, तो इसे खरीदना सही फैसला हो सकता है.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 21 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Hyundai Auto News Hyundai Venue Price Venue Knight Edition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या Hyundai Venue Knight Edition है पैसा वसूल SUV? जानिए इसके नए फीचर्स
क्या Hyundai Venue Knight Edition है पैसा वसूल SUV? जानिए इसके नए फीचर्स
ऑटो
BH Series Number Plate: क्या है ‘भारत’ नंबर प्लेट और किसे मिलता है इसका फायदा
BH Series Number Plate: क्या है ‘भारत’ नंबर प्लेट और किसे मिलता है इसका फायदा
ऑटो
Mahindra Bolero, Tata Altroz या Kia Sonet, कौन-सी गाड़ी है देश की सबसे सस्ती डीजल SUV?
Mahindra Bolero, Tata Altroz या Kia Sonet, कौन-सी गाड़ी है देश की सबसे सस्ती डीजल SUV?
ऑटो
इस राज्य में बदल गए दोपहिया चलाने के नियम, रात में बैन तो दिन में पीछे नहीं बैठा पाएंगे सवारी
इस राज्य में बदल गए दोपहिया चलाने के नियम, रात में बैन तो दिन में पीछे नहीं बैठा पाएंगे सवारी
Advertisement

वीडियोज

Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
विश्व
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget