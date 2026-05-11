हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?

अगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?

जब किसी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बहुत कम बचती है तो सबसे पहले कार ड्राइवर को लगातार चेतावनी देना शुरू करती है. ऐसे में कार Turtle Mode में चली जाती है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने और कम खर्च में सफर करने के लिए EV खरीद रहे हैं. लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए और डिस्प्ले पर 0% दिखने लगे तो आखिर उसके बाद क्या होता है? क्या कार तुरंत बंद हो जाती है या फिर कुछ दूरी तक चल सकती है? ऐसे में हम आपको एक खास फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे Turtle Mode कहा जाता है. यह फीचर इलेक्ट्रिक कारों को अचानक बंद होने से बचाने में मदद करता है.

जब किसी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बहुत कम बचती है तो सबसे पहले कार ड्राइवर को लगातार चेतावनी देना शुरू करती है. स्क्रीन पर लो बैटरी का मैसेज आने लगता है और कई कारों में अलर्ट साउंड भी सुनाई देता है. आमतौर पर 15% से 20% बैटरी बचने पर कार नजदीकी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की सलाह देने लगती है. जैसे-जैसे बैटरी और कम होती जाती है, कार अपनी पावर को बचाने के लिए कुछ फीचर्स सीमित करना शुरू कर देती है. 

कैसे काम करता है Turtle Mode?

जब बैटरी बेहद कम लेवल पर पहुंच जाती है, तब EV Turtle Mode में चली जाती है. इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कई कारों की स्क्रीन पर उस समय कछुए (Turtle) का निशान दिखाई देता है. इस मोड में कार की स्पीड और पावर काफी कम कर दी जाती है ताकि बची हुई बैटरी ज्यादा देर तक चल सके. कार धीरे-धीरे चलती है और एक्सीलरेशन भी बहुत कम हो जाता है. कई मामलों में AC, क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरे गैर-जरूरी फीचर्स बंद या सीमित हो जाते हैं. इसका उद्देश्य यह होता है कि ड्राइवर किसी सुरक्षित जगह या नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके. 

कैसे एक्स्ट्रा चल सकती है EV?

दिलचस्प बात यह है कि कई इलेक्ट्रिक कारों में 0% दिखने के बाद भी थोड़ी बैटरी रिजर्व में बची रहती है. कंपनियां बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए एक hidden buffer रखती हैं. इसी वजह से कुछ EVs 0% दिखने के बाद भी कुछ किलोमीटर तक चल सकती हैं. हालांकि यह दूरी कार, मौसम, स्पीड और सड़क की स्थिति पर निर्भर करती है. आमतौर पर EV 5 से 15 मील यानी लगभग 8 से 24 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चल सकती है. 

अगर ड्राइवर समय रहते चार्जिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता और बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो कार धीरे-धीरे रुक जाती है. इसके बाद कार आगे नहीं चल पाती. हालांकि कुछ बेसिक सिस्टम जैसे हैजार्ड लाइट, डोर लॉक और स्क्रीन थोड़ी देर तक काम कर सकते हैं क्योंकि वे अलग 12-वोल्ट बैटरी से चलते हैं.
 
ऐसी स्थिति में कार को चार्ज करना जरूरी हो जाता है. कई बार रोडसाइड असिस्टेंस की मदद लेनी पड़ती है. खास बात यह है कि सामान्य पेट्रोल या डीजल कार की तरह EV को सीधे टो करके नहीं ले जाया जाता. ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों को फ्लैटबेड ट्रक पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि गलत तरीके से टो करने से इलेक्ट्रिक मोटर को नुकसान पहुंच सकता है. 

यह भी पढ़ें:- फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग 

Published at : 11 May 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Car Maintenance EV Tips Turtle Mode EV Turtle Mode
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?
अगर EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या बंद हो जाएगी कार, जानें Turtle Mode कैसे आता है काम?
ऑटो
फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग
फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग
ऑटो
बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स
बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स
ऑटो
गर्मियों में CNG कार के साथ लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी
गर्मियों में CNG कार के साथ लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
महाराष्ट्र
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
आईपीएल 2026
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
यूटिलिटी
Train News: बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई रेल, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
ट्रैवल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget