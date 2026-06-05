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हिंदी न्यूज़ऑटोकार बाजार में मचने वाली है हलचल, Hyundai-Kia ला रही हैं i20 और Creta समेत कई नए मॉडल

कार बाजार में मचने वाली है हलचल, Hyundai-Kia ला रही हैं i20 और Creta समेत कई नए मॉडल

Hyundai and Kia Upcoming Cars: हुंडई और किआ आने वाले समय में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. सूची में नई i20, अपडेटेड Creta, Kia Sorento Hybrid और अन्य नई SUV शामिल हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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Hyundai and Kia Upcoming Cars: भारतीय ऑटो बाजार में आने वाले महीनों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है. Hyundai और Kia अपनी उत्पाद श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए कई नई और अपडेटेड कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. दोनों कंपनियां पहले से ही भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ रखती हैं और अब ग्राहकों को नए डिजाइन, बेहतर तकनीक और आधुनिक फीचर्स के साथ आकर्षित करना चाहती हैं. 

रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में नई Hyundai i20, अपडेटेड Creta और Kia Sorento Hybrid जैसी कई महत्वपूर्ण गाड़ियां बाजार में दस्तक दे सकती हैं. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनियां ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने पर फोकस कर रही हैं. यही वजह है कि नई कारों में डिजाइन, सुरक्षा, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ईंधन दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले लॉन्च आपके लिए इंतजार करने लायक हो सकते हैं.

नई i20 और Creta में मिल सकते हैं बड़े बदलाव

Hyundai अपनी लोकप्रिय हैचबैक i20 को नए अपडेट के साथ पेश कर सकती है. उम्मीद है कि इसमें डिजाइन को और आधुनिक बनाया जाएगा, साथ ही केबिन में नए फीचर्स और बेहतर कनेक्टिविटी तकनीक देखने को मिल सकती है. दूसरी तरफ Creta, जो पहले से ही देश की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में शामिल है, नए अवतार में ग्राहकों के सामने आ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी सुरक्षा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है. 

इसके अलावा इंजन विकल्पों और ईंधन दक्षता में भी सुधार देखने को मिल सकता है. Hyundai का लक्ष्य है कि वह प्रीमियम हैचबैक और मिड साइज एसयूवी दोनों सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत बनाए रखे. यही कारण है कि इन दोनों मॉडलों को लेकर ग्राहकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है.

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Kia Sorento Hybrid समेत कई नए मॉडल भी लाइन में

Kia भी भारतीय बाजार के लिए बड़े प्लान तैयार कर रही है. कंपनी की वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय Sorento Hybrid को लेकर काफी चर्चा है और इसे भारत में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है. यह एसयूवी हाइब्रिड तकनीक के साथ बेहतर माइलेज और आधुनिक फीचर्स का संयोजन दे सकती है. इसके अलावा Kia अपनी अन्य एसयूवी और इलेक्ट्रिफाइड मॉडल रेंज को भी मजबूत करने की तैयारी में है. 

बाजार में बढ़ती हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए कंपनी भविष्य की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि Hyundai और Kia के ये आगामी लॉन्च भारतीय ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देंगे और ऑटो बाजार में प्रतिस्पर्धा को और तेज करेंगे. आने वाले महीनों में नई तकनीक, बेहतर फीचर्स और आकर्षक डिजाइन वाली कई कारें भारतीय सड़कों पर नजर आ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: ऑटो बाजार का सबसे बड़ा सवाल, SUV, EV या Hybrid, कौन है असली किंग?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Hyundai I20 New Creta Kia Sorento Hybrid Hyundai Upcoming Cars
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